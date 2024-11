Quanti punti può guadagnare Sinner alle ATP Finals? Il distacco su Zverev e Alcaraz

“Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?“: saranno Jannik Sinner e lo statunitense Taylor Fritz a contendersi il titolo alle Nitto ATP Finals 2024 di tennis. I due si sono già incontrati nella fase a gironi, con l’italiano vittorioso in due set.

Lo statunitense Taylor Fritz, battendo in semifinale il tedesco Alexander Zverev si è portato al quarto posto virtuale nel ranking ATP. Poche ore dopo Sinner ha dato la certezza al nordamericano di difendere il piazzamento nell’aggiornamento di domani superando il norvegese Casper Ruud.

La sconfitta di Zverev, combinata con la successiva affermazione dell’azzurro, invece, ha dato la certezza a Jannik Sinner di chiudere il 2024 incrementando il proprio vantaggio sul più immediato inseguitore rispetto a quello detenuto alla vigilia.

Zverev, infatti, con la battuta d’arresto nel penultimo atto, nell’aggiornamento della classifica mondiale sarà a quota 7915, mentre Jannik Sinner, dopo il successo in semifinale è salito a quota 11330 e potrebbe incamerare altri 500 punti in finale, potendo portare così il margine sul teutonico a quasi 3915 punti.

Ancor più sostanzioso il margine sullo spagnolo Carlos Alcaraz: l’iberico è a quota 7010, a -905 da Zverev, ed al momento accusa un distacco di 4320 punti da Jannik Sinner. La vittoria nell’ultimo atto di questa sera porterebbe l’italiano a +4820 sullo spagnolo, ed a +6730 sullo stesso Fritz, quarto, che resterebbe a 5100.

RANKING ATP LIVE AL 17 NOVEMBRE

1 Jannik Sinner ITA 11330 (11830 in caso di vittoria)

2 Alexander Zverev GER 7915

3 Carlos Alcaraz ESP 7010

4 Taylor Fritz USA 5100 (5600 in caso di vittoria)

5 Daniil Medvedev RUS 5030

6 Casper Ruud NOR 4255

7 Novak Djokovic SRB 3910

8 Andrey Rublev RUS 3760

9 Alex de Minaur AUS 3745

10 Grigor Dimitrov BUL 3350