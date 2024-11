Jannik Sinner, Taylor Fritz e le finali rivincite dei gironi. Tutte le volte in cui i finalisti delle ATP Finals si sono già affrontati

La formula delle ATP Finals, ex Masters, è particolare. Nel panorama tennistico, è infatti l’unico torneo che prevede una fase a gironi per approdare agli atti decisivi, a eliminazione diretta. Capita così che chi perde un incontro possa continuare a giocare, e possa perderne tre, così come capita (sempre, visto che di gironi si tratta) che chi perde una, o anche due partite, possa andare avanti.

Succede poi dell’altro. La formula, infatti, ha reso possibile l’inevitabile, e non poche volte. Dal 1970 a oggi, infatti, e con qualche eccezione dovuta a rari cambi di formula, le Finals hanno visto per 20 volte due giocatori scontrarsi prima nei gironi e poi in finale. Stasera ci sarà la ventunesima, tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, che nel raggruppamento intitolato a Ilie Nastase si erano già affrontati con successo del numero 1 del mondo in due set.

Non solo: in 12 di queste occasioni è capitato che il vincitore nei gironi finisse poi per perdere l’incontro di finale, e dunque si tratta di un caso assolutamente non raro nella storia del torneo dei migliori otto. A Sinner è già toccato l’anno scorso: sconfisse Novak Djokovic in una partita degna di essere ricordata nella fase a gironi, salvo poi perdere in finale contro il serbo che, per quell’occasione, gli riservò un trattamento in formato partita tra le migliori 10 della sua lunghissima carriera, anche dati alla mano.

Andiamo a riepilogare le occasioni in cui l’evenienza di cui stiamo parlando si è verificata, evidenziando in particolare quando c’è stato il ribaltamento del risultato. La “tradizione” è cominciata nel 1976 ed ha avuto al momento un termine nello scorso anno; a finire più spesso in questa situazione Roger Federer, cui è capitato cinque volte.

1976 Orantes-Fibak (7-5 7-6 Fibak nel girone, 5-7 6-2 0-6 7-6 6-1 Orantes in finale)

1978 McEnroe-Ashe (6-3 6-1 e 6-7 6-3 7-5 McEnroe nel girone e in finale)

1981 Lendl-Gerulaitis (4-6 7-5 6-2 e 6-7 2-6 7-6 6-2 6-4 Lendl nel girone e in finale)

1989 Edberg-Becker (6-1 6-4 Becker nel girone, 4-6 7-6 6-3 6-1 Edberg in finale)

1990 Agassi-Edberg (7-6 4-6 7-6 Edberg nel girone, 5-7 7-6 7-5 7-2 Agassi in finale)

1994 Sampras-Becker (7-5 7-5 Becker nel girone, 4-6 6-3 7-5 6-4 Sampras in finale)

1996 Sampras-Becker (7-6 7-6 Becker nel girone, 3-6 7-6 7-6 6-7 6-4 Sampras in finale)

1999 Sampras-Agassi (6-2 6-2 Agassi nel girone, 6-1 7-5 6-4 Sampras in finale)

2000 Kuerten-Agassi (4-6 6-4 6-3 Agassi nel girone, 6-4 6-4 6-4 Kuerten in finale)

2001 Hewitt-Grosjean (3-6 6-2 6-3 e 6-3 6-4 6-4 Hewitt nel girone e in finale)

2003 Federer-Agassi (6-7 6-3 7-6 e 6-3 6-0 6-4 Federer nel girone e in finale)

2004 Federer-Hewitt (6-3 6-4 e 6-3 6-2 Federer nel girone e in finale)

2005 Nalbandian-Federer (6-3 2-6 6-4 Federer nel girone, 6-7 6-7 6-2 6-1 7-6 Nalbandian in finale)

2008 Djokovic-Davydenko (7-6 0-6 7-5 e 6-1 7-5 Djokovic nel girone e in finale)

2011 Federer-Tsonga (6-2 2-6 6-4 e 6-3 6-7 6-3 Federer nel girone e in finale)

2015 Djokovic-Federer (7-5 6-2 Federer nel girone, 6-3 6-4 Djokovic in finale)

2017 Dimitrov-Goffin (6-0 6-2 e 7-5 4-6 6-3 Dimitrov nel girone e in finale)

2018 Zverev-Djokovic (6-4 6-1 Djokovic nel girone, 6-4 6-3 Zverev in finale)

2021 Zverev-Medvedev (6-3 6-7 7-6 Medvedev nel girone, 6-4 6-4 Zverev in fiale)

2023 Djokovic-Sinner (7-5 6-7 7-6 Sinner nel girone, 6-3 6-3 Djokovic in finale)