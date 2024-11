Salgono a 9 gli italiani in top100 nel ranking ATP: c’è un nuovo ingresso

Con la semifinale raggiunta nel Challenger di Kobe, nell’aggiornamento previsto domani del ranking ATP, farà per la prima volta in carriera il suo ingresso tra i primi 100 tennisti del mondo l’azzurro Mattia Bellucci, portando così a 9 il numero degli italiani in top 100.

Bellucci, che a fine agosto aveva toccato la posizione numero 101, grazie al Challenger nipponico guadagna quattro posizioni rispetto alla scorsa settimana e da domani andrà ad issarsi alla piazza numero 100, salendo a quota 605 punti, incrementando di 19 lunghezze il proprio bottino rispetto all’ultimo rilevamento.

Il numero 1 incontrastato sarà Jannik Sinner, attualmente a quota 11330, ma che con un successo oggi nell’ultimo atto delle ATP Finals si porterebbe a quota 11830, mentre il numero 2 d’Italia resta Lorenzo Musetti (17°), seguito da Flavio Cobolli (32°), Matteo Berrettini (35°) e Matteo Arnaldi (37°).

Fuori dalla top 40 Luciano Darderi, 44°, seguito da Lorenzo Sonego, 53°, mentre Fabio Fognini si attesta alla posizione numero 84. Mattia Bellucci, come detto, fa il proprio ingresso trai primi 100 del mondo, mentre rimane di poco ai margini della top 100 Luca Nardi, 110°.

RANKING ATP LIVE 17 NOVEMBRE

1 Jannik Sinner 11330

17 Lorenzo Musetti 2600

32 Flavio Cobolli 1472

35 Matteo Berrettini 1380

37 Matteo Arnaldi 1345

44 Luciano Darderi 1198

53 Lorenzo Sonego 1026

84 Fabio Fognini 663

100 Mattia Bellucci 605