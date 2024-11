Su che canale vedere Sinner-Fritz in chiaro: orario ATP Finals, programma, streaming

Cala il sipario sull’ATP Tour 2024: è il giorno dell’atto conclusivo delle Finals 2024 di tennis. Nel torneo di singolare il numero 1 del mondo, l’italiano Jannik Sinner, affronterà non prima delle ore 18.00 di oggi lo statunitense Taylor Fritz, che da domani sarà numero 4 del mondo, già battuto dall’azzurro nella fase a gironi.

Quello odierno, infatti, sarà il quinto incontro tra l’azzurro ed il nordamericano: Jannik Sinner è in vantaggio per 3-1 nei precedenti. Fritz ha vinto negli ottavi ad Indian Wells 2021, ma l’italiano ha poi centrato il successo sia nei quarti di Indian Wells 2023 che in finale negli US Open 2024, oltre che alle Finals 2024.

La diretta tv della finale di Jannik Sinner contro Taylor Fritz alle Nitto ATP Finals 2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Tennis TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2024

Domenica 17 novembre

Dalle ore 15.00 – Finale doppio

Kevin Krawietz/Tim Puetz-Marcelo Arevalo/Mate Pavic

Non prima delle ore 18.00 – Finale singolare

Jannik Sinner-Taylor Fritz – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD

PROGRAMMA ATP FINALS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai 2 HD.

Diretta streaming: Tennis TV, Sky Go, NOW, Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.