Pagelle slalom maschile Levi 2024: Noel pennella, Kristoffersen che rimonta, Braathen si avvicina, gli italiani no

PAGELLE SLALOM MASCHILE LEVI

Domenica 17 novembre

CLEMENT NOEL 10: bentornato Clement! Non vinceva da Schladming 2023 e, finalmente, ha spezzato il digiuno. Non solo, lo ha fatto nel migliore dei modi, dominando entrambe le manche. Nella prima discesa è impeccabile, pennella porta dopo porta e accumula un ottimo vantaggio. Nella seconda, nonostante possa gestire, spinge come se nulla fosse e chiude con un vantaggio amplissimo su tutti. Il francese ha dimostrato tutte le sue indubitabili qualità. Saprà riproporle nel corso della stagione?

HENRIK KRISTOFFERSEN 9: che seconda manche per il norvegese! Da undicesimo a secondo. Un segnale a tutti che la condizione sia quella giusta. Dopo troppi alti e bassi negli ultimi anni la sua intenzione sarebbe ritrovare una continuità ai più alti livelli che è nelle sue corde.

LOIC MEILLARD 7.5: si mangia le mani. Chiude al terzo posto e conquista, comunque, un bel podio, ma dopo la prima metà di gara sognava qualcosa di meglio dalla sua trasferta lappone. Nella seconda discesa, infatti, lascia parecchi decimi e rischia addirittura il podio. Era reduce da un infortunio rognoso, se la cava nel migliore dei modi.

LUCAS PINHEIRO BRAATHEN 7: si pensava che avesse bisogno di qualche settimana per togliersi la ruggine di dosso. Il norvegese, che ora corre sotto la bandiera brasiliana, è già un assoluto protagonista, sia nel gigante, sia nello slalom. Oggi, per esempio, si ferma a un solo decimo dal podio grazie ad una seconda manche eccellente. Anche nel suo caso si può parlare di bentornato. Anzi “bem vindo de volta”.

ALEXANDER STEEN OLSEN 5.5: una delle delusioni di giornata. Si pensava potesse puntare al successo sulla Levi Black, invece, non va oltre l’ottava posizione dopo essere stato settimo nella prima manche.

SQUADRA ITALIANA SLALOM 4: se il buongiorno si vede dal mattino…ci sarà poco da sorridere in questa stagione tra i rapid gates per gli azzurri. Nessuno, dicasi nessuno, si è qualificato per la seconda manche. Dopo i pochi sorrisi nella gara femminile di ieri, la domenica ha visto addirittura un passo indietro. Il migliore è stato Stefano Gross, che ha chiuso appena a ridosso dei primi 30 con un ritardo vicino ai due secondi (+1.97), con Tobias Kastlunger a breve distanza (+2.03). Ci si aspettava molto da Alex Vinatzer, ma la sua prova è durata fino all’imbocco del ripido, dove si è inclinato su una porta verso sinistra ed è uscito. Gara da dimenticare anche per Tommaso Sala, che ha chiuso con un ritardo vicino ai tre secondi (+2.80). Out anche Tommaso Saccardi, uscito sul muro.

MARCEL HIRSCHER 4: se l’esordio di Soelden aveva fatto intravedere qualcosa di buono per il fuoriclasse che ora gareggia sotto la bandiera olandese, il primo slalom della stagione lo ha visto davvero in una versione deludentissima. Chiude già nella prima manche, 46° a 2.59. Occorrerà ancora parecchio tempo per vederlo ai suoi livelli?