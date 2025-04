Milano-Conegliano e Scandicci-VakifBank Istanbul: orari semifinali Champions League, dove vederle in tv e streaming

Milano-Conegliano e Scandicci-VakifBank Istanbul saranno le semifinali della Champions League 2025 di volley femminile, che andranno in scena sabato 3 maggio presso la Ülker Sports Arena di Istanbul. Sarà la metropoli turca a ospitare la Final Four della massima competizione europea, nello specifico all’interno dell’impianto che solitamente fa da cornice agli incontri del Fenerbahce, grande assente a questi atti conclusivi.

Tre squadre italiane sono in corsa per la conquista del titolo continentale, ma dovranno stare molto attente alla corazzata anatolica che cerca il colpaccio casalingo. Conegliano si presenterà da Campionessa d’Europa e andrà a caccia di un nuovo trionfo per mettere la ciliegina sulla torta a una stagione che ha già portato a casa Mondiale per Clube, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Le Pantere se la dovranno vedere contro Milano, appena battuta nella serie tricolore, nella rivincita della finale di dodici mesi fa.

Scandicci si è qualificata per la prima volta nella storia alla Final Four e proverà a fare saltare il banco, ma l’impegno per le toscane sarà complicato perché si troveranno di fronte il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti, che ha appena conquistato lo scudetto in patria e sogna l’apoteosi continentale. Appuntamento dunque a sabato 3 maggio: alle ore 15.00 si giocherà Milano-Conegliano, alle ore 18.00 spazio a VakifBank-Scandicci.

Le due vincitrici si affronteranno nell’atto conclusivo che metterà in palio il titolo nella giornata di domenica 4 maggio alle ore 18.00. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Four della Champions League 2025 di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Sabato 3 maggio

Ore 15.00 Semifinale 1: Numia Vero Volley Milano vs A. Carraro Imoco Conegliano

Ore 18.00 Semifinale 2: VakifBank Istanbul vs Savino Del Bene Scandicci

Domenica 4 maggio

Ore 15.00 Finale per il terzo posto

Ore 18.00 Finale Champions League 2025 volley femminile

PROGRAMMA FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.