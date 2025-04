MotoGP, Marc Marquez vola nei test a Jerez. Bagnaia non prova il time-attack, bene Yamaha

All’indomani del Gran Premio di Spagna 2025, quinto episodio stagionale del Motomondiale, la MotoGP è tornata in pista a Jerez de la Frontera per una giornata di test collettivi ufficiali che ha consentito a team e piloti di raccogliere dati preziosi per il prosieguo del campionato e anche in ottica 2026. Marc Marquez si è confermato estremamente competitivo, firmando il miglior tempo assoluto del lunedì dopo la caduta ed il 12° posto di ieri in gara.

Il fenomeno spagnolo del team factory Ducati ha girato in 1’35″876, avvicinandosi a due decimi e mezzo dal record del circuito e provando alcune novità di ciclistica sulla sua GP25. Niente time-attack e 19ma piazza nella graduatoria combinata dei test invece per il compagno di squadra Francesco Bagnaia, che ha lavorato per provare a migliorare il feeling all’anteriore.

Seconda posizione a 361 millesimi dalla vetta per la KTM di Maverick Viñales, molto veloce proprio come nell’ultimo weekend di gara sul tracciato andaluso, mentre il francese Fabio Quartararo si è attestato al terzo posto con un gap di quasi mezzo secondo dal leader testando un motore Yamaha aggiornato. Quarto a 631 millesimi il teammate iberico Alex Rins.

Anche Honda ha provato un nuovo motore, con Johann Zarco che ha realizzato il sesto crono di giornata in 1’36″6 a poco più di sette decimi da MM93. Settimo e migliore degli azzurri a 739 millesimi dalla testa Marco Bezzecchi, che ha promosso l’evoluzione del forcellone introdotta da Aprilia sulla RS-GP.

CLASSIFICA COMBINATA TEST JEREZ MOTOGP 2025

1) Marc Marquez (Ducati): 1:35.876

2) Maverick Vinales (Ktm): 1:36.237

3) Fabio Quartararo (Yamaha): 1:36.353

4) Alex Rins (Yamaha): 1:36.507

5) Pedro Acosta (Ktm): 1:36.552

6) Johann Zarco (Honda):1:36.600

7) Marco Bezzecchi (Aprilia): 1:36.615

8) Fermin Aldeguer (Ducati): 1:36.730

9) Raul Fernandez (Aprilia): 1:36.757

10) Fabio Di Giannantonio (Ducati):1:36.788

11) Alex Marquez (Ducati): 1:36.833

12) Ai Ogura (Aprilia):1:36.861

13) Jack Miller (Yamaha):1:36.977

14) Brad Binder (Ktm): 1:37.055

15) Joan Mir (Honda): 1:37.245

16) Enea Bastianini (Ktm):1:37.265

17) Augusto Fernandez (Yamaha):1:37.444

18) Luca Marini (Honda): 1:37.447

19) Francesco Bagnaia (Ducati): 1:37.461

20) Somkiat Chantra (Honda): 1:37.917

21) Takaaki Nakagami (Honda):1:38.179

22) Lorenzo Savadori (Aprilia): 1:38.192

23) Daniel Pedrosa (Ktm): 1:38.391