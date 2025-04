Volley, novità tra i convocati dell’Italia? Bottolo e Gargiulo scalpitano, Boninfante insidia Sbertoli

Tra poche settimane la Nazionale Italiana di volley maschile aprirà la propria stagione: gli azzurri giocheranno inizialmente in Nations League e poi a settembre saranno chiamati a difendere il titolo iridato conquistato tre anni fa. I Mondiali nelle Filippine rappresentano l’evento dell’anno e i ragazzi del CT Fefé De Giorgi cercheranno il risultato di lusso dopo il quarto posto raggiunto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il Commissario Tecnico diramerà a breve le prime convocazioni, con possibili novità nei vari ruoli oltre alle annunciate conferme.

Si ripartirà da alcune garanzie: il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Yuri Romanò, il libero Fabio Balaso, il centrale Gianluca Galassi. Giannelli è indubbiamente uno degli uomini di riferimento della pallavolo tricolore, ha alzato al cielo da capitano gli ultimi trofei e cercherà di guidare Perugia alla conquista della Champions League dopo aver perso la semifinale scudetto con Civitanova.

Michieletto sta disputando un’eccellente stagione con la maglia di Trento e sembra avere compiuto un importante miglioramento sia in fase offensiva che in difesa, spalleggiato da un convincente Lavia, soprattutto in ricezione. Al momento Romanò rappresenta il bomber titolare, ma Alessandro Bovolenta scalpita alle sue spalle e infatti c’è stata staffetta tra i due con la casacca di Piacenza. Balaso ha recuperato a tempo di record da un infortunio, è tornato con Civitanova per la finale tricolore e sarà certamente il baluardo della Nazionale.

Alle spalle di Giannelli non si può rinunciare a Riccardo Sbertoli, grande mattatore con Trento, anche se Mattia Boninfante si sta mettendo in bella mostra con Civitanova e potrebbe inserirsi nel discorso. Mattia Bottolo non è certamente un nome nuovo visto che era in rosa ai Giochi, ma in questa stagione ha compiuto un deciso balzo in avanti a livello qualitativo e sta facendo la differenza con la Lube: sarà certamente nel comparto di riferimento degli schiacciatori, pronto a contendere un posto da titolare. Kamil Rychlicki, opposto di Trento, ha la cittadinanza italiana ma vedremo se sarà preso in considerazione.

Luca Porro rappresenterà verosimilmente l’altra alternativa di banda dopo le ottime prestazioni fornite a Padova negli ultimi mesi e dopo essere stato già convocato per Parigi, ma attenzione a una possibile chiamata di Francesco Recine che ha avuto modo di distinguersi in Giappone e che nella prossima stagione dovrebbe tornare a giocare in Superlega.

Tra i centrali è emersa una delle belle novità dell’anno: Giovanni Maria Gargiulo, sempre propositivo e pimpante con Civitanova. De Giorgi lo prenderà sicuramente in considerazione oltre alla garanzia Galassi, visto che Roberto Russo si è operato a fine febbraio e sta seguendo il periodo di riabilitazione.

L’auspicio è quello di rivedere Simone Anzani, che dopo aver dovuto saltare i Giochi per problemi cardiaci si è espresso su ottimi livelli a Modena in coppia con Giovanni Sanguinetti. Da considerare anche Daniele Mazzone (Cisterna), Lorenzo Cortesia (Verona) e Gabriele Di Martino (Monza). La riserva di Balaso dovrebbe essere Gabriele Laurenzano (Trento, già tredicesimo alle Olimpiadi), ma attenzione al buon Domenico Pace che ha fatto faville con Cisterna in Superlega.