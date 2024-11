LIVE Paolini-Swiatek, Italia-Polonia BJK Cup in DIRETTA: senza paura contro la n.2 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della semifinale Italia-Polonia

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurra Jasmine Paolini e la polacca Iga Swiatek, valido come secondo singolare del tie tra Italia e Polonia, prima semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis.

Nei quarti di finale l’Italia ha battuto il Giappone per 2-1, mentre la Polonia ha sconfitto per 2-0 la Spagna nel primo turno e poi ha eliminato la Cechia per 2-1 nei quarti: nei tre precedenti Iga Swiatek ha sempre battuto Jasmine Paolini, senza mai perdere neppure un set e concedendo all’azzurra, nel complesso, appena nove game.

La partita sarà la seconda in programma a partire dalle ore 17.00.