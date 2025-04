Iliass Aouani batte tre israeliani: Campione d’Europa di maratona! L’Italia festeggia il terzo oro

Iliass Aouani ha vinto la Maratona degli Europei 2025 di corsa su strada, scrivendo il proprio nome in cima all’albo d’oro di questa neonata competizione continentale. L’azzurro ha confezionato una prestazione sublime tra Lovanio e Bruxelles (Belgio), trionfando con il tempo di 2h09:05 al termine di una gara di tutto cuore: ha fatto sfogare l’israeliano Bukayawe Malede, che era scappato via poco prima della mezza, lo ha ripreso nei pressi del trentesimo chilometro e poi ha dovuto battagliare con tre israeliani.

Il nostro portacolori era l’intruso tra Gashau Ayale, Maru Teferi e Haimro Alame, ma si vedeva che il milanese aveva una buonissima gamba e che era pimpante dal punto di vista fisico. Il 29enne non si è fatto imbrigliare nelle maglie del gioco di squadra degli avversari, è rimasto lucidissimo dal punto di vista tattico e ha interpretato la parte conclusiva di gara con grandissima sagacia. L’allievo di Massimo Magnani ha infatti fatto la differenza nell’ultimo chilometro, staccando progressivamente Alame e Teferi.

Nel duello finale con Ayale sembrava soccombere, ma l’israeliano aveva lanciato una volata troppo lunga. Il passo di Iliass Aouani era decisamente più convincente, non ha mollato la presa e con un incidere maestoso lo ha sorpassato con grandissima disinvoltura e si è involato verso la linea del traguardo, prendendo in mano lo striscione destinato al vincitore con il tempo di 2h09:05. Si tratta del risultato più bello della carriera per l’alfiere delle Fiamme Azzurre, che il 19 marzo 2023 siglò il record italiano (2h07:16) poi migliorato nel corso del 2024 da Yeman Crippa (2h06:06) e Yohanes Chiappinelli (2h05:24).

Il crono non è superlativo in termini assoluti, ma il percorso era particolarmente esigente e proponeva dei tratti in salita che si sono fatti sentire sulle gambe degli atleti. Va inoltre considerato il fatto che negli ultimi dieci chilometri si è fatto un po’ di tatticismo e infatti la seconda metà di gara è stata più lenta rispetto alla prima. La progressione di Aouani, secondo italiano di sempre con il personale di 2h06.06 corso a dicembre: 15:44 al quinto chilometro, 31:01 al decimo, 45:52 al quindicesimo, 1h00:59 al ventesimo, 1h04:08 alla mezza, 1h15:41 al venticinquesimo, 1h30:55 al trentesimo, 1h46:41 al trentacinquesimo, 2h02:26 al quarantesimo.

Per il Bel Paese arriva il sesto oro europeo della storia sui 42,195 km, dopo quelli di Gelindo Bordin (1986 e 1990), Stefano Baldini (1998 e 2006) e Daniele Meucci (2014). Si tratta del terzo oro di giornata per l’Italia dopo quello conquistato da Nadia Battocletti nella 10 km e quello della squadra femminile sui dieci chilometri. Alle spalle di Aouani si sono dunque piazzati gli israeliani Ayale (2h09:08), Teferi (2h09:17) e Alame (2h09:27), più distaccati il britannico George James (2h10:109, il turco Ilham Ozbilen (2h10:26) e il lo spagnolo Ibrahim Chakir (2h10:31). Israele ha conquistato l’oro a squadre.