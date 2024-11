LIVE Errani/Paolini-Kawa/Swiatek, Italia-Polonia BJK Cup in DIRETTA: le azzurre confidano che si arrivi al doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-POLONIA DI BJK CUP DALLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SWIATEK ALLA BJK CUP

Il programma della semifinale Italia-Polonia

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match di doppio tra le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini e le polacche Katarzyna Kawa ed Iga Swiatek, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari del tie tra Italia e Polonia, semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis.

Entrambe le selezioni hanno vinto il match dei quarti di finale al doppio decisivo: l’Italia ha battuto il Giappone, mentre la Polonia che all’esordio aveva sconfitto per 2-0 la Spagna, poi ha eliminato la Cechia: se saranno confermate le scelte fatte contro le ceche, il doppio polacco sarà composto da Katarzyna Kawa ed Iga Swiatek.

OA Sport vi offre la diretta live testuale del match di doppio tra le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini e le polacche Katarzyna Kawa ed Iga Swiatek, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari del tie tra Italia e Polonia, prima semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la terza in programma a partire dalle ore 17.00. Buon divertimento!