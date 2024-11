LIVE Italia-Polonia, BJK Cup 2024 in DIRETTA: ballottaggio Bronzetti-Cocciaretto, ma occhio a Trevisan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo match della sfida tra Italia e Polonia, valida per le semifinali della BJK Cup 2024. Sul veloce indoor di Malaga (Spagna), le ragazze guidate da Tathiana Garbin sono chiamate a superarsi al cospetto di una squadra estremamente qualificata che renderà complicato il raggiungimento dell’atto conclusivo.

In particolare, potrebbe essere determinante proprio la sfida tra le n.2 delle compagini, in considerazione della presenza di Iga Swiatek (n.2 del mondo) che potrebbe spostare gli equilibri. Pertanto, vedremo Garbin quale scelta farà per questa sfida. I nomi sono due: Lucia Bronzetti o Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana ha giocato il quarto di finale contro il Giappone e il rendimento non è stato convincente.

Vedremo se avrà una nuova chance per riscattarsi in un incontro così importante, oppure se la capitana della squadra vorrà dare fiducia alla romagnola, che ha chiuso abbastanza bene il 2024. Tuttavia, a decidere sarà la condizione tra le due perché dal punto di vista tennistico non c’è una grandissima differenza.

