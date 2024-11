MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Barcellona 2024: Nakagami in testa, equilibrio tra Bagnaia e Martin

Takaaki Nakagami ha firmato il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona 2024, valido come ultimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il giapponese della Honda è emerso da una FP1 abbastanza interlocutoria, disputata al circuito di Montmelò con basse temperature (asfalto sui 15°C) e con un programma di lavoro differenziato tra i vari team.

Nakagami ha fatto la differenza montando gomme nuove nel secondo run e fermando il cronometro in 1’40″501, un tempo sicuramente interessante che ha scavato un solco importante in classifica. Stessa strategia anche per le KTM con Pedro Acosta 2° a 411 millesimi, Brad Binder 4° a 451 millesimi e Jack Miller 9° a 677 millesimi dalla vetta.

Approccio diverso per le Ducati, che hanno girato per tutto il turno senza cambiare pneumatici e concentrandosi maggiormente sul passo in ottica gara. Grande equilibrio tra i big, con Jorge Martin 5° a 0.470 precedendo la coppia del team factory formata da Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, rispettivamente sesto e settimo a 568 e 582 millesimi da Taka.

Di seguito i risultati e la classifica completa della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona 2024, ultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP.

CLASSIFICA FP1 GP BARCELLONA MOTOGP 2024

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’40.501 16 18 345.0

2 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’40.912 7 16 0.411 0.411 355.2

3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’40.915 8 20 0.414 0.003 347.2

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.952 19 22 0.451 0.037 356.4

5 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’40.971 6 18 0.470 0.019 352.9

6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.069 10 22 0.568 0.098 352.9

7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.083 15 18 0.582 0.014 350.6

8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’41.127 9 21 0.626 0.044 349.5

9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.178 17 19 0.677 0.051 352.9

10 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’41.196 10 19 0.695 0.018 348.3

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.246 18 20 0.745 0.050 350.6

12 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’41.359 9 21 0.858 0.113 348.3

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’41.396 15 20 0.895 0.037 354.0

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’41.398 8 17 0.897 0.002 354.0

15 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’41.481 10 20 0.980 0.083 349.5

16 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’41.508 14 18 1.007 0.027 350.6

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.653 18 19 1.152 0.145 347.2

18 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’41.711 9 17 1.210 0.058 349.5

19 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.717 8 21 1.216 0.006 351.7

20 51 Michele PIRRO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’41.898 12 15 1.397 0.181 343.9

21 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’41.938 8 19 1.437 0.040 352.9

22 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’42.070 6 18 1.569 0.132 347.2

23 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1’42.270 8 19 1.769 0.200 346.1