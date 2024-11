MotoGP, a Barcellona il verdetto irrevocabile sul Mondiale 2024. Martin per completare l’opera, Bagnaia cerca il miracolo

Nel weekend del 16-17 novembre, l’autodromo del Montmelò sarà il palcoscenico dell’atto conclusivo del Motomondiale 2024, etichettato come Gran Premio della Solidarietà. Una soluzione d’emergenza per garantire lo svolgimento dell’ultima gara dopo l’inevitabile rinuncia di Valencia, flagellata dalla terrificante alluvione che ha causato centinaia di vittime ed enormi danni.

Si torna sulla pista edificata a Nord di Barcellona poco più di cinque mesi dopo il GP di Catalogna, disputato a fine maggio. In quell’occasione Francesco Bagnaia si dimostrò indiscutibilmente il più forte, gettando però al vento il successo nella Sprint con una clamorosa caduta all’ultimo giro. Pecco si rifece il giorno dopo, imponendosi nel Gran Premio domenicale, ma sciupò 12 punti certi.

Jorge Martin, nonostante un weekend relativamente sofferto (quarto nella gara-dimezzata e secondo in quella lunga) ringraziò. Con il senno di poi, quell’errore del piemontese è stato uno dei più pesanti nell’economia di un campionato ora indirizzato verso il madrileno, forte di 24 lunghezze di margine sul detentore del titolo.

Per completare l’opera, allo spagnolo sarà sufficiente classificarsi tra i primi sei in ambedue le competizioni restanti. Considerando come abbia sempre chiuso tra i primi quattro, eccezion fatta per quando ha sbagliato, è evidente come Martin abbia il Mondiale in pugno. Solo un suo errore può rimettere in discussione un Iride palesemente indirizzato verso di lui.

Però abbiamo visto cosa è accaduto a Sepang, dove Martinator ha spento il lume della ragione, gettandosi a capofitto in un duello senza quartiere, esponendosi di conseguenza a rischi non necessari. Paradossalmente, però, potrebbe essere più pericoloso peccare di eccesso di prudenza. Ricordate il 2022, quando a Pecco era sostanzialmente sufficiente vedere la bandiera a scacchi per chiudere i conti? Corse contratto come non mai…

Si vedrà quale approccio sceglierà il centauro del Team Pramac. Siamo alla resa dei conti e, comunque vada, si celebrerà qualcosa di rimarchevole. Nel caso di Martin, un titolo vinto da separato in casa e al di fuori da un Factory Team. Nel caso di Bagnaia, la rimonta più clamorosa nella storia del Motomondiale.