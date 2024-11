MotoGP, GP Solidarietà 2024: numeri, statistiche, curiosità. Si torna al Montmelò per il Finale

Il Gran Premio della Solidarietà porrà fine all’edizione numero 76 del Motomondiale. Anche in questo 2024, il palcoscenico dell’atto conclusivo avrebbe dovuto Cheste, comune di 8.000 abitanti situato a pochi chilometri da Valencia, città alla quale si fa ovviamente riferimento.

È tuttavia risaputo quanto accaduto nella regione valenciana, messa in ginocchio dalla drammatica alluvione verificatasi un paio di settimane orsono. Indi per cui, il Gran Premio della Comunità Valenciana è stato cancellato. L’evento verrà recuperato sempre in Spagna, ma al Montmelò, dunque nei sobborghi di Barcellona.

Il nome dell’appuntamento, imbastito letteralmente all’ultimo minuto, è chiaramente un riferimento alla genesi dello stesso. Pertanto si correrà in Catalogna, ma con il pensiero a chi è stato travolto da una terribile tragedia, dalla quale sta cominciando a rialzarsi.

MONTMELO’ – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (7)

Il Dottore ha trionfato nel 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016

Piloti in attività con vittorie al Montmelò:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2019}

2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020, 2022}

1 – OLIVEIRA Miguel (POR) {2021}

1 – ESPARGARO’ Aleix (ESP) {2023}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024}

Italiani vincitori al Montmelò:

ROSSI Valentino (2001, 02, 04, 05, 06, 09, 16)

CAPIROSSI Loris (2003)

DOVIZIOSO Andrea (2017)

BAGNAIA Francesco (2024)

Moto vincitrici al Montmelò:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

11 – YAMAHA (2004, 2022)

10 – HONDA (1996, 2019)

5 – DUCATI (2003, 2024)

1 – SUZUKI (2000)

1 – KTM (2021)

1 – APRILIA (2023)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 2; Yamaha 5)

STONER Casey (Ducati 1; Honda 1)

LORENZO Jorge (Yamaha 4; Ducati 1)

Record di vittorie consecutive:

3 – ROSSI Valentino (2004, 2005, 2006)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

2024 – ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

Piloti in attività con pole position al Montmelò:

3 – ESPARGARO’ Aleix (ESP) {2015, 2022, 2024}

2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019, 2021}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2016}

1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2023}

GP CATALOGNA – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – TAKAHASHI Yuki (JPN)

2011 – BRADL Stefan (GER)

2012 – IANNONE Andrea (ITA)

2013 – ESPARGARO’ Pol (ESP)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – MARQUEZ Alex (ESP)

2018 – QUARTARARO Fabio (FRA)

2019 – MARQUEZ Alex (ESP)

2020 – MARINI Luca (ITA)

2021 – GARDNER Remy (AUS)

2022 – VIETTI Celestino (ITA)

2023 – DIXON Jake (GBR)

2024 – OGURA Ai (JPN)

Due centauri hanno dunque bissato la propria affermazione. Si tratta di Johann Zarco e di Alex Marquez. Sono 3 le vittorie italiane (Iannone 2012, Marini 2020, Vietti 2022). Va rimarcata la strana (contro)tendenza relativa agli spagnoli. Saranno anche i centauri più vincenti, ma a differenza di molti altri contesti hanno raccolto meno negli ultimi anni di quanto non sia accaduto in passato.

GP CATALOGNA – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – VIÑALES Maverick (ESP)

2013 – SALOM Luis (ESP)

2014 – MARQUEZ Alex (ESP)

2015 – KENT Danny (GBR)

2016 – NAVARRO Jorge (ESP)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – BASTIANINI Enea (ITA)

2019 – RAMIREZ Marco (ESP)

2020 – BINDER Darryn (RSA)

2021 – GARCIA Sergio (ESP)

2022 – GUEVARA Izan (ESP)

2023 – ALONSO David (COL)

2024 – ALONSO David (COL)

Come si può notare, nel 2024 David Alonso si è reso protagonista di una piccola impresa, diventando il primo pilota a ripetersi nella prima delle classi formative.