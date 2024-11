Coppa Davis, la mina vagante van de Zandschulp: i precedenti con Berrettini e Musetti

Domani, domenica 24 novembre (ore 16.00), andrà in scena la Finale di Coppa Davis 2024. L’Italia, per la seconda volta consecutiva sarà in ballo per conquistare la celebre Insalatiera, se la vedrà contro l’Olanda, che per la prima volta ha raggiunto l’atto conclusivo. La formazione neerlandese, approfittando anche di alcune scelte discutibili della Spagna, ha battuto i padroni di casa a Malaga e si è confermata in grande forma contro la Germania, orfana però di Alexander Zverev.

Un po’ come accaduto quest’oggi, il primo singolare potrebbe indirizzare l’esito della sfida, in considerazione dei favori del pronostico di cui gode Jannik Sinner (n.1 del mondo) contro Tallon Griekspoor (n.1 del Paesi Bassi). Il n.2 oranje sarà Botic van de Zandschulp, giustiziere in questo percorso di Rafa Nadal, tra le altre cose, e vittorioso al termine di un confronto molto teso emotivamente contro il tedesco Daniel Altmaier.

Sul cammino di van de Zandschulp ci sarà uno tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Se si guardano i precedenti, si nota come il romano possa avere una struttura più adeguata per fronteggiare la potenza dell’avversario, più di un Musetti molto sottotono nel match contro l’Argentina.

Berrettini ha sempre sconfitto l’olandese nei quattro precedenti, ivi compreso quello di quest’anno nel Round Robin di Davis in cui l’Italia aveva giocato e vinto contro i tulipani. Discorso diverso per il toscano, che ha sfidato van de Zandschulp in una sola circostanza piuttosto datata. Ci si riferisce al primo turno delle qualificazioni agli Australian Open del 2021 e fu il neerlandese a spuntarla.

Riepilogando schematicamente:

BERRETTINI VS VAN DE ZANDSCHULP (4-0)

ATP500 Tokyo 2024 Berrettini B. (Q)Botic Van De Zandschulp [NED] 6-3 6-4

Round Robin Coppa Davis 2024 Berrettini b. Botic Van De Zandschulp [NED] 3-6 6-4 6-4

ATP Queen’s 2022 (2)Berrettini b. Botic Van De Zandschulp [NED] 6-4 6-3

Wimbledon 2021 (7)Berrettini b. (LL)Botic Van De Zandschulp [NED] 6-3 6-4 7-6(4)

MUSETTI VS VAN DE ZANDSCHULP (0-1)

Qualificazioni Australian Open 2021 Botic Van De Zandschulp [NED] b. (13)Musetti 3-6 6-1 6-4