A che ora Sinner-Griekspoor oggi, Coppa Davis 2024: programma, tv, streaming

Oggi, domenica 24 novembre, andrà in scena sul veloce indoor di Malaga (Spagna), la finale dell’edizione 2024 della Coppa Davis. La celebre competizione a squadre di tennis tra nazioni vedrà confrontarsi Italia e Olanda. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri andranno a caccia del secondo successo consecutivo.

Ci sarà anche Jannik Sinner a dare un importante contributo per centrare l’obiettivo. Il n.1 del mondo affronterà nel secondo singolare Tallon Griekspoor. Sulla carta, una partita che Jannik può far sua, ma attenzione alle qualità dell’olandese che già si sono espresse nel corso di questa settimana in Andalusia, come nella vittoria contro il tedesco Jan-Lennard Struffi in semifinale.

Inoltre, se è vero che Sinner sia uscito vincitore sempre negli scontri diretti (5-0), lo è altrettanto che ha dovuto lottare non poco per piegare la resistenza dell’avversario. Vengono in mente le partite ad Halle e a Miami di quest’anno, con il primo set vinto dall’olandese. Pertanto, il giocatore nostrano dovrà fare particolare attenzione.

La partita tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, secondo singolare della finale di Coppa Davis, andrà in scena posteriormente alla sfida tra i due n.2 delle rispettive compagini (inizio ore 16.00). La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, SuperTenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-GRIEKSPOOR COPPA DAVIS 2024 OGGI

Domenica 24 novembre

16.00 Italia-Olanda

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 16.00

Primo singolare (Tra i numero 2)

A seguire

Jannik Sinner vs Tallon Griekspoor

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.