Curling, l’Italia batte con qualche patema l’Austria e resta in corsa per le semifinali

L’Italia è tornato a vincere agli Europei 2024 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale, che ieri sera era stata surclassata dalla formidabile Svezia del fenomeno Niklas Edin, ha sconfitto l’Austria con il punteggio di 6-4 e ha così conquistato il terzo successo in questa rassegna continentale.

Joel Retornaz e compagni sono stati bravi a recuperare la situazione dopo un brutto end iniziale, hanno ribaltato il punteggio strappando la mano nel terzo parziale, hanno gestito un testa a testa spinoso e sul filo dell’equilibrio nelle cinque frazioni successive, piazzando poi la spallata risolutrice grazie a un micidiale uno-due pennellato nella nona frazione.

Gli azzurri hanno patito qualche patema d’animo più del previsto contro un avversario sulla carta inferiore, ma che invece si è rivelato decisamente ostico e agguerrito. Grazie a questa affermazione il quartetto tricolore resta in piena corsa per la qualificazione alle semifinali (accedono alla fase a eliminazione diretta le prime quattro classificate del round robin).

La nostra Nazionale ha agganciato Svizzera, Norvegia e Germania al secondo posto a quota tre vittorie, a una lunghezza di distacco dall’imbattuta Scozia e con un successo di margine sulla Svezia. L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 18.00 per affrontare l’Olanda in una partita da vincere a tutti i costi per compiere un passo importante verso la lotta per le medaglie.

LA CRONACA DI ITALIA-AUSTRIA

Lo skip Joel Retornaz, il vice Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman e il third Amos Mosaner faticano a gestire il martello nelle battute iniziali della partita e così il quartetto guidato da Mathias Genner riesce a rubare la mano, portandosi in vantaggio per 1-0. Gli azzurri ribaltano prontamente la situazione: pareggiano i conti nel secondo end e poi strappano il martello ai rivali, mettendo a segno i due punti che valgono il 3-1. Nei due parziali successivi c’è spazio per un botta e risposta da un punto a testa, sfruttando il vantaggio dell’ultimo tiro a disposizione, che sancisce il 4-2 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio l’Austria opta per una mano nulla con la speranza di avere a disposizione una situazione più interessante nel settimo gioco, ma invece porta a casa soltanto un punto. L’Italia conduce così per 4-3 quando si entra nella fase conclusiva dell’incontro, Retornaz riesce a gestire un turno nullo e poi piazza il tanto atteso colpo del ko: due punti nel nono end, utili per issarsi sul 6-3 e mettere gli avversari con le spalle al muro.

Gli austriaci si trovano di fronte a una missione praticamente impossibile, ma mettono pressione agli azzurri e Retornaz commette un gravissimo errore sul penultimo tiro, rischiando di compromettere l’intera partita. Ci sono tre stone gialle in casa prima che lo skip italiano tiri l’ultima pietra, fortunatamente firma una provvidenziale doppia bocciata e l’Italia riesce a vincere con il brivido per 6-4.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Norvegia vs Inghilterra 9-4

Italia vs Austria 6-4

Cechia vs Paesi Bassi 10-7

Scozia vs Svizzera 7-6

Germania vs Svezia 6-5

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Scozia 4 vittorie (4 partite disputate)

2. Svizzera 3 (4)

2. Italia 3 (4)

2. Norvegia 3 (4)

2. Germania 3 (4)

6. Svezia 2 (4)

7. Cechia 1 (4)

7. Paesi Bassi 1 (4)

9. Austria 0 (4)

9. Inghilterra 0 (4)