Curling, la rimonta non basta alle azzurre: la solita Svizzera si impone al decimo end

L’Italia è incappata nella prima sconfitta agli Europei 2024 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha ceduto al cospetto della Svizzera con il punteggio di 7-6, lottando ad armi pari contro le Campionesse d’Europa e vice campionesse del mondo in quella che è stata la rivincita della finale dell’ultima rassegna continentale. Il quartetto tricolore si ferma dopo aver infilato tre vittorie consecutive e perde uno scontro diretto importante contro una delle grandi favorite per la conquista delle medaglie, ma la classifica continua a sorridere a Stefania Constantini e compagne.

L’Italia occupa infatti la terza posizione alle spalle delle imbattute Svezia e Svizzera (quattro successi a testa), con un’affermazione di vantaggio nei confronti di Danimarca, Norvegia e Turchia. Ricordiamo che le prime quattro classificate si qualificheranno alle semifinali e lotteranno per salire sul podio, dunque la squadra femminile è ampiamente in corsa per raggiungere quello che ormai viene considerato l’obiettivo minimo per un movimento in grandissima salute come quello del Bel Paese. Le azzurre torneranno sul ghiaccio alle ore 15.00 per affrontare la Norvegia: l’intento è quello di tornare prontamente al successo.

CRONACA ITALIA-SVIZZERA

La skip Stefania Constantini, la vice Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Angela Romei, oggi preferita a Marta Lo Deserto, si trovano costrette a inseguire fin da subito contro la corazzata rossocrociata guidata dalla skip Silvana Tirinzoni e della vice Alina Paetz. Le Campionesse d’Europa hanno infatti marcato un punto nell’end d’apertura, ma le azzurre hanno prontamente recuperato la situazione nella frazione successiva.

La partita si spacca nel terzo parziale, quando le vice campionesse del mondo sfruttano nel miglior modo possibile il vantaggio dell’ultimo tiro: martello gestito con enorme personalità dalle elvetiche, che marcano tre punti e provano a scappare via (4-1). Le nostre portacolori trovano però una pronta reazione, non demordono e rimangono incollate alla partita portando due stone in casa in modo da accorciare le distanze (3-4 dopo quattro end).

A seguire un botta e risposta prolungato, con la squadra di mano che marca un punto per quattro end consecutivi. La Svizzera conduce così per 6-5 al termine dell’ottava frazione e l’Italia deve inventarsi qualcosa per provare a sovvertire una situazione che si è progressivamente fatta sempre più complicata. Constantini e compagne spezzano il gioco delle rivali con una maestria fantastica e riescono a rubare la mano per la prima volta: punto chirurgico nel nono end e pareggio (6-6).

Le elvetiche hanno però giocato di astuzia, perché questo scenario ha permesso loro di assicurarsi il vantaggio di avere a disposizione l’ultimo tiro nella frazione conclusiva. Il quartetto guidato da Tirinzoni gestisce abilmente la situazione, risponde colpo su colpo e con l’ultimo tiro piazza la stone che vale la vittoria di misura.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Danimarca vs Ungheria 8-1

Norvegia vs Estonia 9-3

Svezia vs Lituania 8-5

Svizzera vs Italia 7-6

Turchia vs Scozia 5-4

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Svizzera 4 vittorie (4 partite disputate)

1. Svezia 4 (4)

3. Italia 3 (4)

4. Danimarca 2 (4)

4. Norvegia 2 (4)

4. Turchia 2 (4)

7. Estonia 1 (4)

7. Ungheria 1 (4)

7. Scozia 1 (4)

10. Lituania 0 (4)