Curling, le azzurre domano anche la Turchia e concedono il bis agli Europei

L’Italia femminile fa valere la sua forza e conquista il secondo successo su due ai Campionati Europei 2024 di curling, competizione in scena in questi giorni in Finlandia, precisamente in quel di Lohja. Le azzurre nello specifico si sono imposte per 11-7 sulla Turchia in un match un po’ contratto, risolto solamente nella seconda parte di partita.

Le avversarie, con il martello in mano, mettono a referto il primo punto del match. Ma la risposta delle nostre ragazze arriva subito nel turno successivo con Constantini che, chirurgica, rilascia all’ultimo tentativo la stone del controsorpasso. Sul parziale di 2-1 le turche alzano la posta, costruendo una buona trama offensiva che le permette di piazzare addirittura tre pietre a punto.

Pronto l’intervento della nostra skip, brava a limitare i danni facendo accontentare la concorrenza di un solo sigillo ripristinando così gli equilibri. Le cose si complicano al quarto turno, quando la Turchia ruba la mano approfittando anche un errore di Constantini che pizzica la guardia nel suo tiro. la situazione si fa pesante, con le azzurre costrette a rincorrere sul 2-3. Il copione si ripete, l’Italia rimane con il focus sul ghiaccio e ribalta ancora una volta le sorti del match, timbrando due sigilli con una bella strategia.

le atlete italiane capiscono che il momento di attivare il killer istinct, e lo fanno egregiamente nella ripresa successiva aumentando il vantaggio di un’unità rubando la mano. Ma la Turchia non ci sta e, giunta al settimo round, pareggia nuovamente i conti con un colpo da due vincente, punendo delle azzurre non particolarmente in stato di grazia. All’ottavo end comincia quindi una nuova partita.

Serviva dunque un salto di qualità, prontamente arrivato nel penultimo atto per merito sempre della Campionessa Olimpica nostrana, bravissima a timbrare un rilascio da tre punti apparecchiando la tavola per l’allungo definitivo. La Turchia, ormai spalle al muro, fa quello che può accorciando le distanze ed arrivando all’end finale sul -1. Ma la mano è della compagine tricolore che, senza patema alcuno, amministra il turno, segna altri tre punti e chiude i conti sul’11-7.