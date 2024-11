F1, Russell in pole position a Las Vegas: “Dobbiamo convertire questo risultato in una vittoria”

George Russell è stato il migliore nelle qualifiche per il Gran Premio di Las Vegas 2024, terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della quarta pole position in carriera (la terza dell’anno dopo Montreal e Silverstone) per l’inglese della Mercedes, estremamente competitivo sul giro secco per tutto il weekend tra le strade di Sin City.

Russell ha piazzato la zampata in Q3 con il tempo di 1’32″312, precedendo di 98 millesimi la Ferrari di Carlos Sainz e di 352 millesimi la sorprendente Alpine di Pierre Gasly. Distacchi ancor più pesanti per tutti gli altri, con Charles Leclerc quarto e Max Verstappen quinto a quasi mezzo secondo, mentre le McLaren pagano addirittura sette decimi dalla pole.

“Alla vigilia di questo weekend non pensavamo di poter avere questo passo. È incredibile che siamo tornati in pole position e che siamo stati così veloci per tutto il fine settimana. Sapevo che il giro in Q3 sarebbe stato quello che contava veramente. Ho avuto un piccolo spavento nel primo tentativo e ho dovuto cambiare l’ala anteriore, poi pensavo di non riuscire ad iniziare in tempo il secondo time-attack per evitare la bandiera a scacchi ma ce l’ho fatta e sono veramente contento“, le prime parole a caldo del pole-man britannico.

“Avevo fiducia in me stesso. Sapevo che se avessi fatto un giro pulito sarebbe stato sufficiente per la prima fila, poi la pole position è incredibile. Ho fatto delle buone qualifiche recentemente, ora però dobbiamo convertirle in una vittoria. È fantastico correre a Las Vegas, c’è una bellissima atmosfera e sono entusiasta in vista della gara“, conclude Russell.