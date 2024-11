F1, George Russell in pole a Las Vegas davanti a Sainz, McLaren in difficoltà

George Russell si prende la pole position in una qualifica equilibratissima nel Gran Premio di Las Vegas: il britannico vola sin dall’inizio del weekend e con un giro clamoroso da 1’32″312 partirà davanti a tutti domani. Buona prova anche per le due Ferrari con il secondo tempo di Carlos Sainz e il quarto di Charles Leclerc, mentre fa un mezzo miracolo Pierre Gasly che partirà terzo. Buon colpo per la Rossa anche in ottica Mondiale costruttori: Norris partirà sesto e Piastri ottavo.

Nel Q1 si intercambiano spesso i piloti al comando tra Mercedes, Ferrari. McLaren e Verstappen. Inizialmente si mette davanti Oscar Piastri in 1’34″058, Leclerc è il primo ad abbattere il muro dell’1’34” in 1’33″966. Alzano ulteriormente l’asticella poi le due McLaren con ancora Piastri davanti a Lando Norris: 1’33″450 per l’australiano, il britannico a 0″142. Carlos Sainz rispetto a Charles Leclerc attende un giro in più per fare il tempo per inserirsi poi a 34 millesimi da Piastri.

Nel finale ruggiscono le Mercedes con il miglior tempo di George Russell in 1’33″186 precedendo Lewis Hamilton per 39 millesimi e un fantastico Max Verstappen di 0″113. Se Verstappen gravita nelle prime posizioni, il suo compagno di squadra Sergio Perez viene ancora eliminato insieme ad Alonso, Albon, Bottas e Stroll.

Grandissimo equilibrio e grandissima incertezza permane nel Q2 con tanti piloti racchiusi in pochissimi decimi: basti pensare che i primi sette piloti a due minuti dalla fine sono in appena 267 millesimi. Le Mercedes fanno ancora la voce grossa con un fantastico 1’32″567 di Hamilton e Russell a 0″212: nel mezzo ai due si mette Sainz a 0″212. Sulla bandiera a scacchi finisce contro le barriere la Williams di Franco Colapinto in curva 16 e sancisce la fine della qualifica con le eliminazioni di Ocon, Magnussen, Zhou, Colapinto e Lawson.

Q3 che comincia con un certo ritardo dopo aver ripulito la pista dai tanti detriti lasciati dall’incidente di Colapinto. Tempi che inizialmente non sono fantastici, con Russell ancora davanti in 1’32″811 di 0″211 rispetto a Sainz, non bene Leclerc che resta ottavo e Hamilton che finisce nella via di fuga e deve abortire il giro.

Pole che quindi viene decisa all’ultimo tentativo e succede veramente di tutto: Russell va in pista per ultimo, ma fa un giro clamoroso che vale la prima piazza in 1’32″313 mettendosi dietro Sainz per 98 millesimi. Il capolavoro assoluto lo fa Pierre Gasly che è terzo a 0″352, poi Leclerc a 0″471 appena davanti a Verstappen. Sbaglia ancora una volta Hamilton che perde il posteriore ed è condannato a dover partire dalla decima posizione, dopo aver mostrato grandi cose nelle prove libere, in Q1 e in Q2. Male anche le McLaren: sesto Norris e ottavo Piastri.