Griglia di partenza F1, GP Las Vegas 2024: Russell in pole davanti a Sainz! Sorpresa Alpine, indietro le McLaren

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Las Vegas (USA), terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino nel deserto dello Stato del Nevada c’erano grandi aspettative sull’esito finale. Si arrivava a questo time-attack con le Mercedes pronte a prendersi la scena, per quanto messo in mostra nelle sessioni di prove libere a precedere.

George Russell e Lewis Hamilton avevamo impressionato per velocità e costanza, ben supportati da una W15 a proprio agio su questo particolare layout. Una tracciato super veloce, con lunghi rettilinei, alternati a curve secche di 90°, che richiedono grande precisione in frenata e inserimento della monoposto. Il tutto da associare alle temperature piuttosto basse.

Dal momento che il fine-settimana si è tenuto in sessione notturna, trovare il corretto funzionamento delle gomme Pirelli è stata una delle difficoltà, in considerazione del fatto che la conformazione della pista non aiuta a scaldare a dovere le mescole. Il tutto da associare a un asfalto privo di sconnessioni, che ha permesso ai team di far girare le proprie macchine con assetti piuttosto bassi.

Sarà quindi Russell a partire dalla pole-position a precedere la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e di un grande Pierre Gasly (Alpine), assolutamente sorprendente con la macchina francese. In seconda fila ci sarà l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc, mentre in terza fila i duellanti per il titolo, Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren).

GRIGLIA DI PARTENZA GP LAS VEGAS F1 2024

1. George Russell (Mercedes)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Pierre Gasly (Alpine)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Nico Hulkengberg (Haas)

10. Lewis Hamilton (Mercedes)

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Kevin Magnussen (Haas)

13. Zhou Guanyu (Sauber)

14. Franco Colapinto (Williams)

15. Liam Lawson (Racing Bulls)

16. Sergio Perez (Red Bull)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Valtteri Bottas (Sauber)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP LAS VEGAS F1 2024

Q3:

1 George Russell Mercedes 1:32.312

2 Carlos Sainz Ferrari +0.098

3 Pierre Gasly Alpine +0.352

4 Charles Leclerc Ferrari +0.471

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.485

6 Lando Norris McLaren +0.696

7 Yuki Tsunoda RB +0.717

8 Oscar Piastri McLaren +0.721

9 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.750

10 Lewis Hamilton Mercedes +15.794

Q2:

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.567

2 Carlos Sainz Ferrari +0.144

3 George Russell Mercedes +0.212

4 Pierre Gasly Alpine +0.312

5 Charles Leclerc Ferrari +0.449

6 Oscar Piastri McLaren +0.457

7 Max Verstappen Red Bull Racing +0.518

8 Yuki Tsunoda RB +0.522

9 Lando Norris McLaren +0.532

10 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.547

11 Esteban Ocon Alpine +0.654

12 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.730

13 Zhou Guanyu Kick Sauber +0.999

14 Franco Colapinto Williams – –

15 Liam Lawson RB +1.690

Q1:

1 George Russell Mercedes 1:33.186

2 Lewis Hamilton Mercedes +0.039

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.113

4 Charles Leclerc Ferrari +0.260

5 Oscar Piastri McLaren +0.264

6 Carlos Sainz Ferrari +0.298

7 Lando Norris McLaren +0.406

8 Pierre Gasly Alpine +0.505

9 Franco Colapinto Williams +0.560

10 Yuki Tsunoda RB +0.603

11 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.734

12 Esteban Ocon Alpine +0.782

13 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.805

14 Zhou Guanyu Kick Sauber +0.893

15 Liam Lawson RB +0.901

16 Sergio Perez Red Bull Racing +0.969

17 Fernando Alonso Aston Martin +1.072

18 Alexander Albon Williams +1.239

19 Valtteri Bottas Kick Sauber +1.244

20 Lance Stroll Aston Martin +1.298