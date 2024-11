Dove vedere in tv Germania-Italia, amichevole calcio femminile: orario, programma, streaming

La Nazionale italiana di calcio femminile di Andrea Soncin torna in scena per l’ultima amichevole di questo 2024. Lunedì 2 dicembre (ore 20.30, diretta tv su RaiSport HD), le azzurre affronteranno la Germania al Ruhrstadion di Bochum, dove nel 2004 la compagine tricolore nostrana Under 21 conquistò il suo quinto titolo europeo di categoria.

Per questa sfida, il CT ha convocato 29 calciatrici: prima convocazione per il portiere del Parma Matilde Copetti, il difensore della Lazio Federica D’Auria; la centrocampista del Como Nadine Nischler. Soncin vorrà, quindi, verificare la condizioni delle sue ragazze al cospetto di una delle squadre più titolate d’Europa, che sta cercando di ripartire per un nuovo ciclo sotto la gestione di Christian Wück.

Valutando i precedenti, sono 28 gli incontri tra le due Nazionali, che si sono affrontate in quasi tutte le competizioni. Nel bilancio totale, 16 vittorie tedesche contro le 4 italiane, 8 i pareggi. In Germania, l’Italia finora ha raccolto solo un pareggio nelle 7 precedenti trasferte; nelle ultime 3 occasioni ha subito 5 reti a partita; in più, nei confronti generali con le tedesche c’è una serie in corso di 5 sconfitte in fila. Si spera di cambiare registro.

L’amichevole tra Germania e Italia di calcio femminile andrà in scena lunedì 2 dicembre (ore 20.30) e sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

GERMANIA-ITALIA AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE

Lunedì 2 dicembre

Ore 20.30 Germania vs Italia al Ruhrstadion di Bochum – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA GERMANIA-ITALIA AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport