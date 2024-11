Calcio femminile, le migliori italiane della 11ª giornata di Serie A: Girelli e Bonansea, coppia d’oro

Calato il sipario sull’undicesimo turno della prima fase del campionato di calcio femminile di Serie A. Tante partite di un certo spessore sono andate in archivio. Vi proponiamo l’elenco delle migliori giocatrici italiane della giornata tenutasi nel week end.

LE MIGLIORI ITALIANE

CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS) – Top scorer di questo campionato con sette reti, è andata nuovamente a segno nel 4-1 della Juve sul Como ed è stata la giocatrice con più tocchi effettuati nell’area di rigore avversaria nella giornata di Serie A appena terminata (nove). Un riscontro che certifica la propria presenza in campo, non solo in fase di realizzazione.

BARBARA BONANSEA (JUVENTUS) – L’attaccante bianconere ha avviato la rimonta della Juventus in casa del Como ed è stata particolarmente attiva, cercando più volte la conclusione. Non è un caso che sia stata tra le fila della Vecchia Signora a tentare più tiri verso la porta delle lariane (quattro come Arianna Caruso) e una delle due che hanno effettuato più tocchi nell’area di rigore avversaria (sette, meno solo di Girelli, nove).

CECILIA PRUGNA (SASSUOLO) – La centrocampista nero-verde si è data un gran da fare nella sfida terminata 1-1 contro la Roma ed ha realizzato una rete pregevole nel confronto con la Roma. È stata la migliore per tocchi effettuati nella sfida con la Roma (54).

LISA BOATTINI (JUVENTUS) – Piede fatato sull’assist a Bonansea per il momentaneo 1-1 della Vecchia Signora contro il Como, l’azzurra è stata una delle due giocatrici con più passaggi riusciti sulla ¾ avversaria in questa giornata di Serie A (21, meno solo di Le Bihan, 24), a testimonianza di come e quanto in fase di impostazione sia considerata nello scacchiere di Max Canzi.

AMANDA TAMPIERI (SAMPDORIA) – Una vera e propria saracinesca il portiere della compagine doriana, nella sfida contro la Lazio. Ben undici i tiri verso lo specchio della porta e lei sempre pronta a neutralizzarli con grandissima attenzione.