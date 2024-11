Calcio femminile, le convocate dell’Italia per l’ultima partita della stagione: assente Girelli

È cominciato oggi a Coverciano l’ultimo raduno dell’anno per la Nazionale italiana di calcio femminile, che si prepara in vista dell’amichevole di lusso contro la Germania in programma a Bochum lunedì 2 dicembre alle ore 20.30 (diretta tv su Rai Sport). Per le Azzurre si tratta dell’ultimo impegno della stagione, in attesa del sorteggio previsto il 16 dicembre che stabilirà la composizione del girone nella fase finale degli Europei 2025.

“Dobbiamo portare avanti la nostra identità di gioco, la ricerca della superiorità e il fatto di accettare di difendere anche in parità numerica. Dobbiamo cercare di avere il controllo della partita. Di momenti da ricordare di quest’anno ce ne sono tantissimi. Abbiamo chiuso ogni raduno con un pizzico di nostalgia, perché stavamo costruendo qualcosa di unico e non volevamo perdere quegli attimi“, ha dichiarato Andrea Soncin nella conferenza stampa odierna.

“È stato scelto un avversario molto forte, differente rispetto all’ultimo che abbiamo affrontato, ovvero la Spagna, per caratteristiche di gioco. Ma dovremo affrontarlo con la stessa mentalità, perché vogliamo essere protagonisti sia in Nations League che all’Europeo. Il nostro è un percorso di crescita che deve continuare. I risultati che otteniamo fanno da traino per tutto il movimento, ma da questo punto di vista lo sono ancora di più i rapporti che stiamo creando con i club, e questo vale anche per le nazionali giovanili. Come popolo, solitamente, siamo orientati a concentrarci sui risultati nel breve periodo, ma dobbiamo essere bravi a vedere la prospettiva a lungo raggio“, ha aggiunto il CT italiano.

Soncin ha poi spiegato l’assenza di Cristiana Girelli: “Qualche giocatrice non è stata portata in questo raduno. Non esiste nessun ‘caso Girelli’: parte tutto da una sua esigenza personale. Non voglio andare a mettere a rischio le ragazze con ulteriori fatiche e viaggi, anche per il rapporto che stiamo avendo con i club. È stato montato un caso sul nulla: Cristiana tornerà sicuramente a far parte della Nazionale“. Di seguito l’elenco completo delle convocate per il raduno di Coverciano.

CONVOCATE ITALIA

Portieri: Matilde Copetti (Parma), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna).

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Angelica Soffia (Milan).

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina).

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma).