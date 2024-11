Calcio femminile: la Juve vince e va in fuga in serie A. Frenano Fiorentina e Roma

Fuga Juventus. La vecchia Signora non sbaglia, espugna il campo del Como e vola a +5 dall’Inter in occasione dell’undicesima giornata del Campionato di Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Un turno importante, sancito anche dai pareggi importanti di Fiorentina e Roma.

E’ un match partito in salita per le bianconere, ritrovatisi sotto 1-0 a causa della rete di Kerr, servita da un delizioso tocco di tacco da parte di Nischler. Ma la gioia delle comasche dura poco, perché all’11’ la bomber Bonansea pareggia subito i conti con un’incornata su un pallone spiovente di Boattin. Al 31’’ ci pensa invece Girelli a firmare l’1-2, smarcandosi in area e colpendo di testa superando l’estremo difensore del Como. Il tris della sicurezza arriva per merito di Caruso al secondo minuto di recupero prima dell’intervallo; l’attaccante si è artefice di un bolide destro passatogli da Cantore. Nella ripresa, in totale gestione, ci sarà spazio pure per il poker, calato al 75′ da Schatzer, lesta nel tirare verso la rete (sbattendo anche sul palo) a seguito di un assist perfetto di Bergamaschi.

Dopo quattro successi consecutivi si ferma invece la Roma, bloccata a Reggio Emilia da un Sassuolo ancora in crescita. Sono proprio le neroverdi a sbloccare il parziale al decimo giro di orologio, sfruttando un calcio d’angolo respinto con i guantoni da Caesar e allontanato da Haali. Ma la sfera arriva nei piedi della giocatrice che, con una prodezza da venti metri, mette il pallone sul lato alto del versante destro della porta, superando così l’incolpevole estremo difensore capitolino. Le Campionesse d’Italia tentano di rimediare e, dopo essere andate vicine al pareggio in almeno due occasioni, ripristinano gli equilibri con un penalty trasformato da Giugliano al 34’ per un fallo su Giacinti provocato proprio dalla marcatrice Prugna. Le giallorosse poi si renderanno pericolose più volte nel corso del match, non riuscendo tuttavia a mettere in rete il goal vittoria.

Attenzione anche alla frenata della Fiorentina che, tra le mura amiche del Viola Park, ha guadagnato solo un punto dal vìs-a-vìs contro il Milan che, a sei minuti dalla fine del tempo regolamentare, ha segnato il goal del 2-2, poi definitivo. Le toscane avevano aperto le marcature al 9’ con Janogy, la quale ha capitalizzato un contropiede avviato da Bonfantini. Le rossonere incassano, e le ragazze di De La Fuente raddoppiano con una conclusione ancora di Bonfantini deviata sfortunatamente da Ijeh. Con il passare dei minuti la squadra lombarda si riorganizza e, nella ripresa, accorcia subito le distanze con Giorgia Arrigoni, autrice di un grande tiro in rete dopo aver saltato un’avversaria. All’85’ poi sarà Karczewskaa firmare il pari sulla ribattuta di un penalty sbagliato da lei stessa.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Aggiornata al 24 novembre 2024.