Curling: un’Italia imprecisa perde il bronzo agli Europei. La Scozia vince la finalina

Si concludono fuori dalla top 3 i Campionati Europei 2024 per la Nazionale italiana di curling femminile. Sul ghiaccio finlandese di Lohja le azzurre infatti hanno perso la finalina per il bronzo, cedendo il passo ad una Scozia nettamente più brillante nell’arco dei 10 end.

Un match complicato per Stefania Constantini e compagne, sotto di una lunghezza nel primo turno, complice il punto messo a referto da una Morrison con il martello in mano. Le avversarie, un po’ come fatto dalla Svizzera in semifinale, riescono a comportarsi molto bene in difesa, mandando a vuoto la potenziale offensiva italiana.

Dopo un secondo end nullo, le scozzesi avanzano infatti di un’unità al terzo, rubando la mano approfittando di una doppia bocciata di Constantini che, teoricamente, sarebbe valsa il contro sorpasso. La situazione si fa critica nella ripresa successiva, quando le rivali si prendono nuovamente il punto senza il martello, sfruttando un’altra volta una brutta esecuzione della nostra skipper, autrice di un rilascio troppo debole.

La compagine tricolore cerca quindi di rialzarsi a metà gara, tuttavia le rivali concedono pochissimo forzando Constantini ad accorciare le distanze sull’1-3. Ma sarà il preludio della fine. A seguito di un sesto end terminato con un nulla di fatto il team scozzese confeziona la fuga, architettando una strategia d’attacco perfetta che permette di marcare ben tre punti, indirizzando definitivamente la partita.

L’Italia prova a suonare la carica all’ottavo round aggiungendo due sigilli nel tabellino, ma sarà troppo tardi. Al penultimo atto arriva infatti una mano nulla, che consente alla Scozia di arrivare alla fine con un largo vantaggio. A niente servirà il punto del 4-6 al decimo end. Vincono le scozzesi, condannando l’Italia alla medaglia di legno.