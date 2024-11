Curling, l’Italia cede alla Svezia: ora una semifinale durissima agli Europei, le azzurre scoprono l’avversaria

L’Italia è stata sconfitta dalla Svezia con il punteggio di 8-4 nell’ultima partita del round robin degli Europei 2024 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale è incappata nella terza battuta d’arresto in questa rassegna continentale e ha così concluso la fase a girone unico al quarto posto in classifica generale, con sei successi all’attivo. Le azzurre hanno chiuso alle spalle di Svizzera (9), Svezia (7) e Scozia (6, ma le anglosassoni hanno prevalso nello scontro diretto).

Stefania Constantini e compagne torneranno in scena alle ore 18.00 per affrontare la Svizzera in semifinale: servirà la grande impresa contro il quartetto guidato da Silvana Tirinzoni nella rivincita della finale della passata edizione vinta dalle rossocrociate. Le elvetiche si sono imposte anche qualche giorno fa nel testa a testa del round robin: ci sarà bisogno di un colpaccio per guadagnarsi la possibilità di giocare per la medaglia d’oro e non accontentarsi del match per il bronzo. L’altra semifinale sarà tra Svezia e Scozia.

CRONACA ITALIA-SVEZIA

La skip Stefania Constantini (ritornata in campo dopo che ieri era stata costretta ad abbandonare il match contro la Scozia a causa di una perdita di sangue dal naso), la vice Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Marta Lo Deserto hanno optato per una mano nulla nella frazione iniziale, marcando poi il punto del vantaggio nell’end successivo. Anna Hasselborg e compagne hanno reagito nel terzo parziale, pareggiando prontamente i conti (1-1). A seguire un botta e risposta, valso un punto a testa con il vantaggio del martello, per il 2-2 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio l’Italia riesce a fare la differenza: nel sesto end porta in casa una stone valida, poi ruba la mano nella frazione successiva dopo aver costruito un gioco avvolgente che ha mandato in crisi le svedesi e ha permesso di marcare il punto valso il 4-2. La Svezia alza il livello in maniera impetuosa, approfitta di qualche sbavatura del quartetto tricolore e mette il turbo nell’ottavo end, dove la partita subisce una spaccatura importante: le scandinave siglano quattro punti, operano il sorpasso e si issano sul 6-4, costringendo le azzurre con le spalle al muro.

L’Italia deve reagire di forza ed è obbligata a marcare punti importanti nella nona frazione per rendere incerto il finale di una partita che fino a quel momento era stata particolarmente equilibrata. Hasselborg e compagne sono però su di giri e allestiscono un perfetto castello di gioco, grazie a cui strappano la mano: un altro punto in cascina e tabellone che recita 7-4 prima dell’ultimo end. Le azzurre devono tentare il tutto per tutto, ma la rimonta è nei fatti impossibile e addirittura la Svezia strappa ancora il martello, chiudendo con un perentorio 8-4 e infliggendo al quartetto tricolore la terza sconfitta nel round robin.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Turchia vs Ungheria 12-2

Danimarca vs Lituania 9-2

Scozia vs Norvegia 5-4

Svizzera vs Estonia 6-5

Svezia vs Italia 8-4

CLASSIFICA EUROPEI CURLING (al termine del round robin)

1. Svizzera 9 vittorie, qualificata alle semifinali

2. Svezia 7 vittorie, qualificata alle semifinali

3. Scozia 6 vittorie, qualificata alle semifinali

4. Italia 6 vittorie, qualificata alle semifinali

5. Danimarca 5 vittorie

6. Turchia 5 vittorie

7. Norvegia 4 vittorie

8. Lituania 1 vittoria

9. Estonia 1 vittoria

10. Ungheria 1 vittoria, retrocessa in Serie B

TABELLONE EUROPEI CURLING (semifinali)

[1] Svizzera vs [4] Italia

[2] Svezia vs [3] Scozia