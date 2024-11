Curling, troppi errori per l’Italia: sconfitta con la Svizzera, azzurri fuori dalle semifinali

L’Italia saluta gli Europei 2024 di curling maschile prima delle semifinali. L’avventura della nostra Nazionale sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) si conclude al termine del round robin, con il sesto posto in classifica generale: i sei successi conquistati dagli azzurri non sono stati sufficienti per rientrare nelle migliori quattro posizioni e poter così lottare per le medaglie in questa rassegna continentale, l’obiettivo concreto della compagine alla vigilia di questa manifestazione.

Il quartetto tricolore è arrivato alla pari con Norvegia, Svizzera, Svezia, Germania alle spalle della Scozia (8 affermazioni), ma i risultati ottenuti negli scontri diretti hanno penalizzato Joel Retornaz e compagni: soltanto un successo (sulla Germania) a fronte di tre sconfitte non basta per scongiurare l’eliminazione. Si tratta di un passo indietro per la nostra Nazionale dopo i bronzi del 2021 e del 2022 e il quarto posto di dodici mesi fa.

L’Italia avrebbe dovuto battere la Svizzera nell’ultima partita della fase a girone unico, invece i rossocrociati si sono imposti con il punteggio di 7-4 e così l’avventura degli azzurri si è conclusa in anticipo, a causa di qualche errore di troppo e di poca lucidità nei frangenti più importanti di quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto. Le due semifinali, che andranno in scena domani (venerdì 22 novembre, ore 08.00), saranno così Scozia-Svizzera e Norvegia-Germania.

CRONACA ITALIA-SVIZZERA

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman e il vice Mattia Giovanella partono nel miglior modo possibile, marcando un punto nel primo end con il vantaggio dell’ultimo tiro e poi strappando la mano agli avversari nella seconda frazione, issandosi così sul 2-0. Yannick Schwaller e compagni reagiscono prontamente, ribaltando la situazione dopo aver costruito un castello di gioco davvero encomiabile: tre punti di spessore nel terzo parziale e gli elvetici operano il sorpasso (3-2). Gli azzurri optano per una mano nulla e poi timbrano il punto che vale il pareggio all’intervallo (3-3).

Al ritorno sul ghiaccio prosegue il botta e risposta quando le due squadre hanno il favore del martello: un punto a testa tra sesto e ottavo end, anche se nel settimo la nostra Nazionale può recriminare per una sbavatura conclusiva senza la quale si sarebbero potuti portare a casa due punti. La Svizzera conduce per 5-4 quando si entrata nella fase più calda dell’incontro, dove l’Italia è chiamata ad alzare il ritmo se vuole davvero fare la differenza. Quando serve spingere, però, il quartetto tricolore si imballa, commette troppi errori e gli elvetici ne approfittano: mano strappata da un punto e pesante 6-4 al termine della nona frazione.

Gli azzurri devono inventarsi qualcosa di davvero sensazionale provando a sfruttare il vantaggio del martello: due punti per trascinare la contesa all’extra-end, tre punti per firmare quello che sarebbe un clamoroso sorpasso. Oggettivamente è impossibile, la Svizzera controlla agevolmente la situazione, vince ed elimina l’Italia dagli Europei di curling.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Germania vs Inghilterra 10-2

Norvegia vs Cechia 5-3

Scozia vs Svezia 11-7

Austria vs Paesi Bassi 8-6

Svizzera vs Italia 7-4

CLASSIFICA EUROPEI CURLING (al termine del round robin)

1. Scozia 8 vittorie, qualificazione alle semifinali

2. Norvegia 6 vittorie, qualificazione alle semifinali

3. Germania 6 vittorie, qualificazione alle semifinali

4. Svizzera 6 vittorie, qualificazione alle semifinali

5. Svezia 6 vittorie

6. Italia 6 vittorie

7. Austria 3 vittorie

8. Cechia 2 vittorie

9. Paesi Bassi 2 vittorie, retrocessione in Serie B

10. Inghilterra 0 vittorie, retrocessione in Serie B

TABELLONE EUROPEI CURLING (semifinali)

[1] Scozia vs [4] Svizzera

[2] Norvegia vs [3] Germania