Curling, l’Italia parte bene agli Europei: convincente vittoria sull’Inghilterra

Parte bene il cammino della Nazionale italiana di curling maschile ai Campionati Europei 2024, evento in fase di svolgimento in Finlandia, precisamente sul ghiaccio di Lohja. Gli azzurri hanno infatti vinto l’incontro inaugurale contro l’Inghilterra, chiudendo i conti sull’8-2 al termine di un match dominato e terminato in anticipo.

Avvio solido per i nostri ragazzi che, con il martello in mano, costruiscono molto bene vicino la casa, trovando due punti grazie ad una bocciata chirurgica di Retornaz. Gli inglesi rispondo timidamente con un timbro nel turno successivo, pur non brillando in termini di precisione. Tornata di mano, la compagine tricolore aumenta così di un’unità il proprio vantaggio rischiando non poco il comeback degli avversari, vicini a prendersi il round sfruttando un errore del nostro skip, poi bravo a metterci una pezza nell’ultimo rilascio a disposizione.

La sbavatura mette in guardia i nostri ragazzi che, arrivati al quarto end, salgono di colpi: la pressione sale, Retchless sbaglia e Retornaz lascia due pietre che il rivale non riesce a togliere. L’Italia ruba quindi la mano, trovandosi con il parziale di 5-1. L’Inghilterra, alle corde, non va oltre il singolo sigillo a metà gara, ma gli azzurri ripristinano le distanze arrivati al sesto round prima di mettere ancora più in ghiaccio la disputa, rubando un’altra mano da due punti pasteggiando sulle imprecisioni dei rivali.

Gli inglesi tentano comunque di rimanere in partita, ma dovranno accontentarsi di un solo punto nell’ottava ripresa, decidendo dunque di concedere la vittoria in anticipo ad un’Italia già proiettata alla prossima partita. Joel Retornaz e compagni domani saranno infatti impegnati contro la Cechia e la Svezia.