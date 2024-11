Curling femminile, l’Italia liquida la Lituania ed inizia con una vittoria il cammino agli Europei

Inizia con un netto successo il cammino dell’Italia agli Europei 2024 di curling femminile, scattati quest’oggi al Kisakallio Sports Institute di Lohja, in Finlandia: le azzurre Stefania Constantini (skip), Giulia Zardini Lacedelli (vice skip, third), Elena Antonia Mathis (second), Angela Romei (lead), e Marta Lo Deserto (riserva), liquidano la Lituania di Virginija Paulauskaite, Olga Dvojeglazova, Migle Kiudyte e Ruta Blaziene, neopromossa in Divisione A con il netto score di 11-4 dopo sole 7 riprese.

Le azzurre vincono nettamente il draw shot challenge e conquistano il martello nel primo end, che sfruttano rompendo il ghiaccio con un punto. Una volta scaldati i motori, viene fuori la netta superiorità dell’Italia: Constantini e compagne rubano la mano nella seconda ripresa marcando addirittura tre punti per il 4-0.

Il canovaccio si ripete, tale e quale, nel terzo end, con l’Italia che neutralizza il vantaggio dell’ultima stone per le lituane e mette a segno altri tre punti, chiudendo virtualmente il match sul 7-0. Nella quarta ripresa si sblocca la Lituania, che col vantaggio del martello mette a segno due punti e si porta sul 2-7.

L’Italia, però, ha in pugno la partita e lo dimostra nell’ultimo end prima della pausa di metà gara: Constantini ha l’ultimo tiro della ripresa e le azzurre siglano altri tre punti, volando sul 10-2. Dopo il break, al rientro sul ghiaccio, la Lituania accorcia le distanza, sfruttando l’ultimo tiro per firmare due punti per il 10-4. Nel settimo end, però, l’Italia sfrutta il martello, piazza il punto dell’11-4 e le lituane concedono la vittoria alle azzurre.