Calcio femminile: derby tra Roma e Lazio nella decima di Serie A. La Juve sfida il Sassuolo

Si prospetta un weekend come sempre molto interessante nel Campionato di Serie A 2024-2025 di calcio femminile, arrivato alla decima giornata, nonché la prima del girone di ritorno valido per la cosiddetta Regular Season. Ricco il menu che prevede degli impegni apparentemente facili per tutte le big ad eccezione della Roma, impegnata nel delicatissimo derby contro la Lazio.

Per le capitoline sarà in qualche modo una vera e propria rivincita. Alle 15:30 di domenica 17 novembre infatti le Campionesse d’Italia si ritroveranno al cospetto delle bianco celesti, con l’obiettivo di cancellare quanto successo in occasione del match d’andata, terminato con un rocambolesco 2-2, dando il la ad un’apertura di Campionato complessa. Le giallo rosse avranno tra l’altro la possibilità di dimenticare sul campo la prestazione in Champions, dove hanno dovuto cedere il passo alla corazzata Lione per 0-3 a causa soprattutto di errori, tra l’altro molto ingenui, del reparto difensivo. Ricordiamo che le ragazze di Alessandro Spugna, reduci da tre successi consecutivi in Campionato, hanno intenzione di proseguire la rincorsa verso la vetta della classifica, attualmente lontana sette punti. Le aquilotte andranno invece a caccia di un successo che consentirebbe loro di allontanarsi ulteriormente dall’ultima casella.

A questo proposito servirà fare attenzione alla capolista Juve, pronta a fronteggiare il penultimo Sassuolo (12:30 di domenica 17 novembre), forgiato dal primo successo stagionale, maturato ai danni del fanalino di coda Sampdoria. Per le bianconere l’importante sarà mantenere l’asticella ben alzata per conservare il prezioso vantaggio di quattro punti rispetto al resto della truppa.

La missione per le avversarie sarà quindi rimanere in scia: la Fiorentina, al momento seconda, cercherà quindi di fare punti fronteggiando il Napoli (15:00 di sabato 16 novembre); mentre l‘Inter, terza della classe, si ritroverà a battagliare appunto con una Samp (18:00 di domenica 17 novembre) attualmente sulla graticola. Da non dimenticare poi la disputa, sempre fascinosa, tra il Milan e il Como (18:00 di domenica 17 novembre). Di seguito il programma completo e la situazione della classifica.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: IL PROGRAMMA DELLA DECIMA GIORNATA

10ª giornata Como-Milan 18:00 17 nov. Fiorentina-Napoli 15:00 16 nov. Inter-Sampdoria 18:00 Lazio-Roma 15:30 17 nov. Sassuolo-Juventus 12:30

LA CLASSIFICA DOPO NOVE GIORNATE