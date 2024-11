Calcio femminile: il calendario della Nations League 2025. Le azzurre inaugurano la rassegna in casa

L’Italia scopre il suo cammino. Si delinea il quadro della Nations League 2025 di calcio femminile, rassegna arrivata alla sua seconda edizione. Dopo il sorteggio, andato in scena lo scorso giovedì a Nyon, nella giornata odierna la Federazione continentale ha svelato il calendario della fase a gironi che, per la Nazionale di Andrea Soncin, inizierà nella penultima settimana di febbraio.

Nello specifico le azzurre (inserite nel gruppo 4 della lega A) cominceranno la loro avventura tra le mura amiche, affrontando prima il Galles (21 febbraio) e, successivamente, la Danimarca (25 febbraio). In primavera è invece prevista una doppia trasferta in terra scandinava, con le due sfide contro la Svezia (4 aprile) e nuovamente Danimarca (8 aprile). La terza e ultima tranche si disputerà invece al ridosso della stagione estiva, ovvero tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Di livello le avversarie delle nostre ragazze. La compagine più temibile è senza dubbio quella svedese, attualmente quinta nel ranking mondiale, seguita dalla Danimarca, al momento piazzata nella dodicesima casella. L’Italia ha già affrontato le gialloblu nella prima edizione della Nations League, perdendo di misura in casa e pareggiando 1-1 sul campo di Malmo.

Ricordiamo il format: le prime due classificate di ogni girone rimarranno in Lega A per le qualificazioni europee del Campionato Mondiale 2027; le terze classificate invece dovranno disputare gli spareggi contro le seconde di ogni raggruppamento della Lega B. Le squadre che centreranno il quarto posto saranno invece automaticamente retrocesse in Lega B. Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A si qualificheranno inoltre per le Finals, di cui saranno previsti match di andata e di ritorno. Di seguito il programma completo.

NATIONS LEAGUE 2025 CALCIO FEMMINILE: IL PROGRAMMA DELLA FASE A GIRONI

GRUPPI DELLA LEGA A

Gruppo 1: Germania, Paesi Bassi, Austria, Scozia

Gruppo 2: Francia, Islanda, Norvegia, Svizzera

Gruppo 3: Spagna, Inghilterra, Belgio, Portogallo

Gruppo 4: Italia, Danimarca, Svezia, Galles

IL CALENDARIO DEL GRUPPO 4

Venerdì 21 febbraio: ITALIA-Galles, Danimarca-Svezia

Martedì 25 febbraio: ITALIA-Danimarca, Galles-Svezia

Venerdì 4 aprile: Svezia-ITALIA, Galles-Danimarca

Martedì 8 aprile: Danimarca-ITALIA, Svezia-Galles

Venerdì 30 maggio: Danimarca-Galles, ITALIA-Svezia

Martedì 3 giugno: Svezia-Danimarca, Galles-ITALIA