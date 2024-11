Calcio femminile: la Roma sbaglia, il Lione ne approfitta in Champions League. Al Tre Fontane finisce 0-3

La Roma alza bandiera bianca al Tre Fontane. È davvero troppo forte il Lione, squadra che ha vinto nettamente per 0-3 il terzo incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di calcio femminile, volando così a punteggio pieno nel raggruppamento A.

La compagine transalpina ha messo sul piatto tutto il suo valore, certificato dagli otto successi ottenuti nella rassegna continentale fino a questo momento (fattore che la rende insieme a Barcellona la squadra più temibile in assoluto tra quelle coinvolte). Una superiorità che si palesa fin dai primi secondi, contrassegnati soprattutto da una differenza importante dal punto di vista fisico e qualitativo, ma concretizzata nei fatti da tre sbavature delle padrone di casa.

Le capitoline, come prevedibile, cercano di non scoprirsi troppo, arginando con ordine e compattezza gli attacchi delle avversarie. Una resistenza di grande carattere, durata però solo fino al 35′. A dieci minuti dalla fine della prima frazione infatti il Lione punge da calcio d’angolo, sfruttando un pasticcio difensivo delle giallorosse arrivato dopo un cross molto potente di Marozsan vicino il secondo palo che incontra per due volte la testa di due giocatrici della Roma. Al terzo tocco la sfera dunque finisce nei piedi di Domouray che, da due passi, non sbaglia.

Le ragazze di Alessandro Spugna incassano in colpo, e dopo pochi istanti, precisamente al 42’, subiscono il raddoppio in un modo ancora più rocambolesco. In fase di impostazione da centrocampo le Campionesse d’Italia perdono ingenuamente palla; la sfera finisce quindi di nuovo sui piedi di Domouray, la quale lascia partire un pallonetto-capolavoro dalla tre quarti di campo che non lascia scampo a Ceasar.

I fantasmi del corner si palesano poi al 51’ della ripresa. Dalla bandierina infatti Svava cerca direttamente la porta. L’estremo difensore della Roma intercetta in un modo un po’ troppo goffo, servendo involontariamente la palla a Gilles, il cui tapin a rete è solo una formalità.

In totale sicurezza, il Lione entra in modalità gestione, traghettando il match fino al triplice fischio finale. K.O che brucia quindi per le padrone di casa, rimaste comunque al secondo posto della classifica, a tre lunghezze di distanza dal Wolfsburg, terzo a quota 3 davanti al Galatasaray, ancora fermo a zero. La prossima settimana la Roma si ritroverà a fronteggiare sempre le francesi, stavolta lontana dal Tre Fontane. Ma realisticamente parlando, la gara adesso è per il secondo posto.