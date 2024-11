Juventus travolta dall’Arsenal in Champions League di calcio femminile: 0-4 a Biella

Esame di inglese non superato dalla Juventus, nel terzo impegno della fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le bianconere sono state sconfitte a Biella dall’Arsenal con il punteggio di 4-0, per effetto dei gol realizzati al 38′ dalla norvegese Frida Leonhardsen-Maanum, al 75′ dalla svedese Stina Blackstenius, all’80’ dalla spagnola Mariona Caldentey e all’87’ dall’australiana Caitlin Foord.

Una sconfitta pesante per la formazione di Max Canzi che, dopo aver perso tra le mura amiche contro il Bayern Monaco, deve fare i conti con quest’altra battuta d’arresto, al cospetto di una squadra che si è dimostrata superiore sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico.

PRIMO TEMPO – Canzi punta su seguente undici: Peyraud-Magnin, Lenzini, Calligaris, Cascarino, Bergamaschi, Caruso, Schatzer, Boattin, Cantore, Vangsgaard, Beccari. Risponde Renee Slegers con Van Domselaar, Fox, Williamson, Catley, McCabe, Little, Maanum, Walti, Mead, Russo, Foord. Le bianconere si rendono pericolose dopo 3′ grazie a un’iniziativa di Cantore, ma con il passare dei minuti il centrocampo diventa territorio di conquista delle ospiti. Fatica la Juve a mettere in atto le proprie trame, anche per via di un po’ di nervosismo. Al 26′, però, Beccari ha una grande opportunità: splendida azione corale, ma l’attaccante tricolore spreca tutto con una conclusione debole da ottima posizione. Al 37′ c’è la marcatura dell’Arsenal: azione avvolgente delle inglesi e Maanum non dà scampo a Peyraud-Magnin.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa le ospiti dilagano e mettono a nudo le deficienze della Vecchia Signora. Peyraud-Magnin tiene in linea di galleggiamento la squadra di Canzi e al 59′ viene salvata dalla traversa centrata da McCabe. Al 62′ la Juve ha una possibilità con Vangsgaard che fa venire i brividi alla difesa dell’Arsenal. Sono però le ragazze di Slegers a gonfiare la rete al 74′: Blackstenius raddoppia, saltando Kullberg e battendo il portiere juventino. Al 76′ arriva il tris delle inglesi: Candentey con uno splendido destro punisce la difesa bianconera. All’86’ il poker è firmato da Foord, che deposita in rete dopo un ottimo assist di Cooney-Cross.