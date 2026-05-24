Juventus-Roma oggi, Finale Coppa Italia calcio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Ormai è “El clasico” italiano. Oggi, domenica 24 maggio, si disputerà Juventus-Roma, ultimo atto valido per la Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile in scena sul palcoscenico dello stadio “Romeo Menti” di Vicenza. Si tratta dell’ennesima sfida tra le due compagini che, per la quarta volta consecutiva, si contenderanno il trofeo nel segno di una rivalità sana ed entusiasmante, capace di innalzare non poco l’asticella anche a livello nazionale.

La Vecchia Signora si presenterà all’appuntamento con l’intenzione di mantenere la Coppa nel proprio palmarés, facendo perno su una serie di precedenti tutti a proprio favore. Negli scontri diretti infatti ad avere la meglio fino a questo momento sono state sempre le le ragazze di Massimiliano Canzi.

Dall’altra parte, tuttavia, ci sarà una squadra capitolina forgiata dallo scudetto appena conquistato ed ambiziosa di chiudere la stagione con un altro successo. In passato le giocatrici di Luca Rossettini si sono imposte nel torneo due volte, precisamente nel 2021 e nel 2024.

La Finale di Coppa Italia di calcio femminile tra Juventus e Roma, in programma domenica 24 maggio alle ore 18:00 allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, sarà trasmessa in diretta tv da Rai 2 HD e da Sky Sport (canale da definire); in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

DOVE VEDERE IN TV JUVENTUS-ROMA FINALE COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE 2026

Domenica 24 maggio

Ore 18:00 Juventus vs Roma allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza – Diretta tv su Rai 2 HD e su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA FINALE COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport