Calcio femminile, le migliori italiane della nona giornata di Serie A: eterna Sabatini, Girelli preziosa

Si chiude con un paio di notizie significative il girone d’andata valido per il Campionato di Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Dopo la nona giornata infatti la Juventus guida la classifica con uno scarto complessivo di quattro punti, maturato sì grazie al largo successo ai danni del Milan, ma anche per l’importante vittoria della Roma ai danni della Fiorentina. Un successo che ha consentito così alle Campionesse d’Italia di agganciare l’Inter, al terzo posto a quota 18. Ma quali sono le italiane che più di altre si sono distinte in occasione del turno?

CALCIO FEMMINILE LE MIGLIORI ITALIANE DELLA NONA GIORNATA DI SERIE A

GIADA GREGGI (ROMA) – Impossibile non cominciare partendo proprio dalla giocatrice che ha regalato l’importantissimo goal vittoria alla Roma nel big match contro la Fiorentina. Rete a parte però, la centrocampista ventiquattrenne si è rivelata la giocatrice con più passaggi riusciti (46) ed effettuati (57). Nessuna più di lei ha inoltre dato vita a più duelli nel corso del match, vincendone ben 8, come testimoniano le statistiche OPTA riportate dalla FIGC

CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS) – C’è la mano pesantissima della veterana dietro il largo successo delle bianconere contro il Milan. L’attaccante infatti, oltre a segnare il goal del momentaneo 1-0 imbroccando di testa un gran tiro dalla parte defilata della zona sinistra dell’area, ha anche effettuato il passaggio-chiave per il raddoppio di Cantore, arrivato con un delizioso assist di piede proprio mentre si trovava praticamente nella stessa mattonella del primo goal. Una garanzia.

SOFIA CANTORE (JUVENTUS) – Parola d’ordine: perseveranza. Ad iscriversi nell’albo delle più impattanti della sfida della Juve c’è anche lei, Sofia Cantore. La centravanti ha infatti avuto l’occasione di chiudere i conti già alla fine del primo tempo, quando un suo tiro in contropiede si è andato ad infrangere contro il palo. Nella ripresa però si è fatta perdonare, trovando il 3-0 su una situazione per certi versi simile a quella andata in fumo.

ARIANNA CARUSO (JUVENTUS) – Oltre alla rete del 2-0, ha seminato letteralmente il panico tra le rossonere, creando più occasioni tra tutte (5), recuperando più palloni (7) ed effettuando più cross (8) nel match contro il Milan .

DANIELA SABATINO (SASSUOLO) – La veterana colpisce ancora. C’è tutto il suo zampino nel primo successo stagionale di un Sassuolo che vuole uscire dalla crisi. La classe 1985 ha realizzato per l’occasione due reti (una su rigore) e un assist. Ma anche provato più tiri (4), più giocate dentro l’area avversaria. A questo si aggiunge la sua capacità di vincere più duelli (8). Semplicemente eterna.

CHIARA ROBUSTELLINI (INTER) – Un goal pesantissimo quello segnato dal difensore interista in occasione della vittoria, tutt’altro che facile, contro la Lazio. La rete ha infatti concesso alla compagine nerazzurra di rimanere aggrappata al terzo posto della classifica, adesso condiviso con la Roma. Dopo un pareggio ed una sconfitta l’importante era vincere. E anche un successo sporco e cattivo come questo non può che dare fiducia ad un gruppo che si sta ben comportando in questo primo stralcio di stagione.