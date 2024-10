WTA Wuhan, Aryna Sabalenka e Coco Gauff si incontreranno in semifinale

In attesa della sfida che vedrà impegnata Jasmine Paolini contro la cinese Zheng Qinwen (non prima delle 13.00 italiane), definito il quadro delle qualificate alle semifinali del WTA1000 di Wuhan. Sul cemento asiatico, le più attese non hanno tradito e nel penultimo atto ci sarà un confronto molto interessante, ovvero quello tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff.

La bielorussa, che ambisce al trono della classifica mondiale occupato da Iga Swiatek, si è sbarazzata con un duplice 6-2 della polacca Magdalena Frech (n.27 del ranking). Troppa la differenza in termini di potenza tra le due e Sabalenka ha avuto vita facile per archiviare la pratica. Agevole anche il successo di Gauff (n.4 del mondo) contro l’altra polacca Magda Linette (n.45 WTA) per 6-0 6-4.

L’americana, vincitrice a Pechino, ha confermato di star bene dal punto di vista fisico ed è proprio da su questo fronte che ha fatto la differenza nel confronto con la sua avversaria. Se si guardano i precedenti, la statunitense guida 4-3, ma nell’unico incrocio di quest’anno ha vinto la ragazza nativa di Minsk nella semifinale degli Australian Open, con il punteggio di 7-6 (2) 6-4. Vedremo come andrà a finire l’ottavo atto di questa sfida.

A conclusione, la sorpresa è stata l’affermazione della cinese Xinyu Wang (n.51 del ranking) contro la russa Ekaterina Alexandrova (n.33 WTA) con il punteggio di 4-6 7-5 7-6 (8). Una partita molto lottata, durata quasi tre ore, che ha quindi decretato la rivale in semifinale della vincitrice della sfida tra Paolini e Zheng.