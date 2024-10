Sport in tv oggi (venerdì 18 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 18 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In evidenza la Finale dell’America’s Cup a Barcellona. Ineos Britannia va all’assalto di Team New Zealand, che vorrà far valere la propria superiorità solcando le acque catalane. Motorsport in evidenza tra Australia e USA: il Circus del Motomondiale di scena a Phillip Island, mentre quello di F1 ad Austin. In quest’ultimo caso day-1 statunitense particolare con le qualifiche della Sprint.

In primo piano anche i tanti tornei di tennis della stagione indoor e l’Eurolega di basket con la Virtus Bologna che affronterà l’AS Monaco, andando a caccia dell’impresa in Francia. Da non dimenticare anche i Mondiali di ciclismo su pista con i nostri portacolori a caccia di medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 18 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 18 ottobre

00.35 Moto2, GP Australia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

01.45 MotoGP, GP Australia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

Tennis, WTA Osaka: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

04.15 Moto3, GP Australia: Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

05.05 Moto2, GP Australia: Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

06.00 MotoGP, GP Australia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.00 Tennis, ATP Almaty: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

08.00 Tennis, WTA Ningbo: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

09.30 Tennistavolo, Europei 2024: secondo turno – Diretta streaming su ETTU Tv.

10.35 Superbike, Round Spagna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, ATP Stoccolma: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14.00 Tennis, ATP Anversa: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14.30 Ciclismo, Mondiali 2024: terza giornata (qualificazioni) – Nessuna copertura tv/streaming.

14.10 Vela, America’s Cup 2024: Finale gara-7 (INEOS Britannia vs Team New Zealand) – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup; in streaming su Mediaset Infinity, canale YouTube di America’s Cup, SkyGo e su NOW.

(A seguire non prima delle ore 15.15 Gara-8: Team New Zealand vs INEOS Britannia)

15.00 Superbike, Round Spagna: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.25 Equitazione, Global Champions Tour a Rabat (Marocco): prima giornata – Diretta streaming su GCTV.

16.00 Golf, Las Vegas Open: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

18.30 Ciclismo, Mondiali 2024: terza giornata (Finali) – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Chur (Svizzera): prima giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Monaco vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Pallanuoto femminile, Supercoppa Europea: Sabadell vs Plebiciscito Padova – Nessuna copertura tv/streaming.

19.30 F1, GP USA: prove libere – Diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Golf, Charity Classic: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa vs Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Lyon-Villeurbanne vs Baskonia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Budesliga: Borussia Dortmund vs St. Pauli – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Bari vs Catanzaro – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: SPAL vs Pescara – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Sestri Levante vs Arezzo – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Caldiero vs Pro Patria – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Alaves vs Valladolid – Diretta streaming su DAZN.

23.30 F1, GP USA: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

23.40 Moto3, GP Australia: Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.