LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: venerdì con prove libere e qualifiche Sprint

Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe ad Austin, in Texas.

Il fine settimana che ospiterà il COTA sarà infatti particolare: non ci saranno due sessioni di prove libere al venerdì, ma una sola sessione con le qualifiche propedeutiche alla Sprint Race che andrà in scena sabato alle 20.00, prima delle qualifiche vere e proprie per la gara lunga della domenica. Un weekend quindi fondamentale per la corsa al Mondiale, visto che ci saranno punti ulteriori da assegnare.

Max Verstappen rimane in testa al Mondiale, non vince da otto gare e ha 331 punti contro i 279 di Lando Norris ed i 245 di Charles Leclerc. Il duello per la vittoria finale dovrebbe riguardare i primi due, anche se la Ferrari ha messo in mostra dei progressi tra Monza e Baku, ma adesso dovranno arrivare conferme su una pista decisamente diversa come quella americana.

Si comincia alle 19.30 con le prove libere, alle 23.30 con le sprint qualifyng.