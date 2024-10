LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: attesa per Milan e Paternoster, Bianchi mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024. A Ballerup (Danimarca) vanno in scena le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su tutti) non sono presenti per la troppa vicinanza con l’appuntamento olimpico. Nella terza giornata si assegnano altri cinque titoli e la squadra italiana punta ad uscire da queste sessioni con qualche medaglia al collo.

Si parte con le qualificazioni del km da fermo maschile e l’Italia ha una carta importante da giocare come quella del campione d’Europa Matteo Bianchi che a gennaio ha stupito tutti, confermando di aver raggiunto un livello molto alto in questa competizione. Italia che può essere protagonista anche nell’Omnium femminile con Letizia Paternoster che va a caccia di un pronto riscatto dopo la prova non positiva dei Giochi di Parigi. L’azzurra deve fare i conti con le migliori specialiste di questa gara a partire dalla statunitense Jennifer Valente, già argento nella scratch race. Come sempre nella prima sessione di gare Scratch e Tempo Race e nella seconda sessione Gara ad Eliminazione e Gara a Punti.

Inizia nel pomeriggio e si chiude in serata con le finali l’avventura degli specialisti della sfida contro il tempo con l’inseguimento individuale maschile. Tra i grandi favoriti c’è l’azzurro Jonathan Milan, affiancato da un altro italiano che può puntare in alto, Manlio Moro. Attenzione al britannico Bigham e al padroni di casa Bevort, che sono arrivati in gran forma a questo appuntamento.

La sessione pomeridiana sarà aperta dalle semifinali della sprint femminile con le grandi specialiste della velocità a darsi battaglia per un oro prestigioso, poi si proseguirà con la corsa a punti con l’Italia che si affida ad un atleta esperto, a caccia dell’acuto, Michele Scartezzini. Finale di serata coi botti: finale Time Trial 1 km, finale dell’inseguimento individuale maschile e prova conclusiva dell’Omnium: spettacolo assicurato.

La prima sessione di gare scatterà alle 14.00, quella serale alle 18.30.