LIVE AS Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: serve l’impresa in Francia

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra AS Monaco e Virtus Bologna, valido per la quarta giornata di Eurolega 2024-2025! La squadra di Luca Banchi deve ancora sbloccarsi in classifica e deve provarci al Salle Gaston Medecin, lì dove è già caduta la EA7 Emporio Armani Milano nella prima giornata.

Vu Nere che sono l’unica squadra ancora a quota zero in classifica, con tre sconfitte tutto a stretto giro di posta. Il ko con l’Efes era preventivabile, ma quelli con Villeurbanne e e Zalgiris Kaunas bruciano per come sono arrivati, con due sfide ad inseguire per poi capitolare negli ultimi possessi.

Dall’altra parte una squadra tra le migliori dal punto di vista offensivo: 83 punti di media nelle prime tre partite disputate, con ben quattro giocatori in doppia cifra, tra cui l’ex Milano Mike James, che non sta tirando bene dall’arco. Ma intanto Elie Okobo e Alpha Diallo stanno coprendo la falla, tirando con il 50 ed il 60% dall’arco. Grazie a questi dati, Monaco è al momento quinta con due vittorie e una sconfitta patita nell’ultima partita con il Barcellona.

Il match tra AS Monaco e Virtus Segafredo Bologna inizierà alle ore 19.00 di quest’oggi, 18 ottobre. La DIRETTA LIVE di OA Sport comincerà con qualche minuto di anticipo, per non farvi perdere nemmeno un secondo della sfida! BUON DIVERTIMENTO!