Sport in tv oggi (sabato 26 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 26 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui motori: qualifiche e Sprint Race per il GP di Thailandia della MotoGP, qualifiche per il GP del Messico di F1. C’è grandissima attesa per l’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino: si parte con il gigante femminile di Soelden. Le discipline invernali ci terranno compagnia anche con Skate Canada per il pattinaggio artistico e il World Tour di short track.

Spazio alle semifinali dei tornei di tennis della settimana: Lorenzo Musetti sfiderà il britannico Jack Draper nel torneo ATP 500 di Vienna, mentre Lucia Bronzetti incrocerà la statunitense Caroline Dolehide al torneo WTA 250 di Guangzhou. Da seguire anche Italia-Danimarca per le qualificazioni agli Europei di football americano.

Da non perdere la Coppa del Mondo di nuoto, la consueta abbuffata con i campionati nazionali di volley, basket, pallanuoto, rugby, pallamano e lo sconfinato menu di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 26 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 26 ottobre

00.00 F1 – GP Messico, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

00.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate Canada, short program femminile (diretta streaming su Discovery+)

01.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Tongyeong (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

02.00 GOLF (DP World Tour) – Genesis Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 05.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 05.30)

02.00 GOLF (PGA Tour) – Zozo Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 05.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 05.00)

02.00 BASKET (NBA) – Houston Rockets-Memphis Grizzlies (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.08 BASEBALL (MLB) – World Series, gara-1: Los Angeles Dodgers-New York Yankees (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.30 NUOTO – Coppa del Mondo a Incheon, batterie (diretta streaming su World Aquatics Tv)

03.30 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Tongyeong (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

03.40 MOTO3 – GP Thailandia, prove 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.25 MOTO2 – GP Thailandia, prove 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.00 TENNIS – WTA 500 Tokyo, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv)

05.10 MOTOGP – GP Thailandia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.50 MOTOGP – GP Thailandia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

07.50 MOTO3 – GP Thailandia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.45 MOTO2 – GP Thailandia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

10.00 MOTOGP – GP Thailandia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

10.00 SCI ALPINO – Gigante femminile a Soelden, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 TENNIS – WTA 250 Guangzhou, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv). Bronzetti-Dolehide (secondo match dalle ore 10.30)

12.30 NUOTO – Coppa del Mondo a Incheon, finali (diretta streaming su World Aquatics Tv)

13.00 SCI ALPINO – Gigante femminile a Soelden, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.45 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara femminile a Heerderstrand (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valladolid-Villareal (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Donk-Roma (diretta streaming su Euro Aquatics Tv)

15.00 TENNIS – ATP 500 Vienna, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Draper (ore 15.00)

15.00 TENNIS – ATP 500 Basilea, semifinali (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Catania-UVSE Budapest (diretta streaming su Euro Aquatics Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Lecce (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Brescia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Palermo-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Cavese-Potenza (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Triestina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Torres (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Trapani (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara maschile a Heerderstrand (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Olympic Roma-Pro Recco, Telimar-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Friburgo (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Augsburg-Borussia Dortmund, St. Pauli-Wolfsburg, Stoccarda-Kiel (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A) – Quattro partite: Colorno-Rugby Lyons, Mogliano-Fiamme Oro, Rovigo-Lazio, Viadana-Vicenza (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ancona-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Southampton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Aston Villa-Bournemouth, Brentford-Ipswich, Brighton-Wolverhampton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Scrivia-Sassari (diretta streaming su Flima Tv)

16.00 RUGBY (Serie A) – Padova-Emilia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Valleccano-Alaves (diretta streaming su DAZN)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Astra Nuoto Roma-Florentia, Roma-Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Angers-St. Etienne (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

17.15 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Modena (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Caldiero Terme (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Unione Clodiense (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Picerno (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-SPAL (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Milan (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Taranto-Grottazzolina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Firenze-Pinerolo (diretta streaming su DAZN, VBTV)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (Europei, qualificazioni) – Italia-Danimarca (diretta streaming su IFAF.TV)

18.00 KICKBOXING – KOK World Series (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Ferencvarosi-Padova (diretta streaming su Euro Aquatics Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup) – Echeyde-Trieste (diretta streaming su Aquatics Tv)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Quattro partite: Bolzano-Conversano, Chiaravalle-Brixen, Cingoli-Eppan, Secchia Rubiera-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Cosenza-Roma (diretta streaming su Futsal Tv)

18.15 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate Canada, rhythm dance (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Werder Brema-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League) – Everton-Fulham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Girona (diretta streaming su DAZN)

18.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-Roma (diretta streaming su VBTV)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Camerano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Dosson Treviso-Active Network (diretta streaming su Futsal Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Zwolle (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Reims-Brest (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET (Serie A) – Cremona-Virtus Bologna (diretta streaming su DAZN)

19.30 F1 – GP Messico, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 BASKET (Serie A) – Trapani-Tortona (diretta streaming su DAZN)

19.30 SHORT TRACK – World Tour a Montreal (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

19.55 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate Canada, short program maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Treviso-Trieste (diretta streaming su DAZN)

20.00 BOXE – Riunione a Manchester, main event: Catterall vs Prograis (diretta streaming su DAZN)

20.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 22.35; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.35)

20.15 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup) – Lille-Rapallo (diretta streaming su Aquatics Tv)

20.30 BASKET (Serie A) – Milano-Napoli (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO A 5 (Champions League) – Catania-Kauno Zalgiris (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Ecocity Genzano-Fortitudo Pomezia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Futsal Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Chieri (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Verona (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Brescia (diretta streaming su DAZN)

21.00 MMA – Riunione a Yas Island, main event: Mondiale pesi piuma, Topuria vs Holloway (diretta streaming su DAZN)

21.30 CALCIO (Serie A brasiliana) – Palmeiras-Fortaleza (diretta streaming su Mola Tv)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Famaliçao-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

22.35 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate Canada, free skating coppie artistico (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

23.00 F1 – GP Messico, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 00.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 00.30)

23.00 BASKET (NBA) – Denver Nuggets-Los Angeles Clippers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SOELDEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-DOLEHIDE DALLE 12.30

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DRAPER NON PRIMA DELLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 19.30 E 23.00