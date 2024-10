LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race, Bagnaia deve cambiare marcia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo weekend presso il circuito internazionale di Buriram. Nel programma odierno è prevista la FP2, sessione che precede le attese qualificazioni. Ma il momento clou sarà invece con la Sprint Race, segmento che chiuderà la giornata.

Sarà un giorno fondamentale per Francesco Bagnaia che, dopo un venerdì in chiaroscuro, dovrà trovare velocemente l’asset più adeguato per rimettersi in scia sia del leader della classifica Jorge Martin che di Marc Marquez, i quali hanno dimostrato già in queste prime battute di avere una marcia in più. Ricordiamo che al momento l’iberico in sella al Team Pramac vanta un vantaggio di venti punti rispetto a “Pecco”: il detentore del titolo dovrà dunque dare tutto per rimanere aggrappato al diretto avversario, con la speranza di avvicinarsi quanto più possibile nel corso del fine settimana. Si comincia alle 5:10 con la FP2, poi alle 5:50 partiranno le qualifiche. La Sprint è invece pianificata per le 10:00. BUON DIVERTIMENTO!