LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: Brignone e Bassino sfidano Shiffrin e Gut-Behrami

Federica Brignone spera di inserirsi nella lotta tra le due grandi rivali. L’azzurra, sulla pista del Rettenbach, ha già avuto momenti memorabili, tra cui la vittoria del 2015 e tre secondi posti nel 2018, 2020 e 2023. Quest’anno mira a partire con il piede giusto, con l’obiettivo di puntare alla coppa di gigante e migliorare ulteriormente la sua carriera. Marta Bassino, vincitrice a Soelden nel 2020, cerca di riscattare una stagione passata in gigante non all’altezza delle aspettative, in cui non è riuscita a salire sul podio. La piemontese vuole ritrovare la fiducia necessaria per affrontare al meglio le tante gare di gigante previste all’inizio di stagione. Per l’Italia al via anche Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e l’esordiente Giorgia Collomb. Assente Sofia Goggia, che è allenata nei giorni scorsi in Val Senales.

Oltre alle italiane e alle principali favorite, occhi puntati anche sulla svedese Sara Hector e sulla neozelandese Alice Robinson, entrambe in ottima forma e pronte a competere non solo per il podio ma per la vittoria. Assenti all’appello, invece, Petra Vlhova e Valerie Grenier, ancora impegnate nella fase di recupero dai rispettivi infortuni della scorsa stagione, con l’obiettivo di tornare in pista dopo l’esordio di Soelden, tra circa un mese.