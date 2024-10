LIVE Bronzetti-Dolehide, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: l’azzurra va a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del WTA di Guangzhou tra Lucia Bronzetti e Caroline Dolehide.

L’azzurra gioca da 84esima giocatrice del mondo questa settimana, e si è spinta fino alla semifinale del 250 cinese sconfiggendo in serie l’emergente armena Avanesyan, la rumena Cristian e la temibile cinese Xiyu Wang senza lasciare per strada neanche un parziale.

Oggi, contro la qualificata americana, la riminese proverà a tornare tra le prime 65 giocatrici del mondo, lei che è stata anche all’interno della top 50 WTA. Non ci sono precedenti tra le due contendenti. Per chi vince un ultimo atto comunque abbordabile ma in ogni modo complicato, contro la vincente tra la ceca Siniakova e la figlia d’arte serba Danilovic.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di semifinale di Guangzhou tra Lucia Bronzetti e Caroline Dolehide. Si parte non prima delle 12:30, comunque dopo la conclusione della prima semifinale tra Siniakova e Danilovic.