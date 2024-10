LIVE Musetti-Draper, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: scontro diretto importante per il ranking, vale la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti ed il britannico Jack Draper. Terzo confronto diretto tra i due, con l’inglese che guida per 2-0 dopo i successi colti alle Next Gen ATP FInals 2022 e sul veloce indoor di Sofia nel 2023. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra il russo Karen Khachanov e l’australiano Alex De Minaur.

Musetti, ventiduenne di Carrara, si presenta all’appuntamento viennese dopo aver sconfitto all’esordio nel derby Lorenzo Sonego. L’azzurro ha usufruito poi del forfait del veterano francese Gael Monfils, ritiratosi a causa di un problema fisico, per poi inscenare una superba rimonta contro il numero 3 ATP Alexander Zverev. Il toscano vuole continuare a dipingere tennis anche sulla superficie che probabilmente meno si addice al suo stile, cercando di giungere alle Finals di Coppa Davis in piena condizione.

Draper, ventitreenne di Sutton (Inghilterra, Regno Unito), arriva al penultimo atto del torneo austriaco a margine delle vittorie sul giapponese Kei Nishikori, sull’italiano Luciano Darderi e sul ceco Tomas Machac. Issatosi fino alle semifinali nei recenti US Open in cui ha ceduto solamente a Jannik Sinner, il mancino britannico sta portando a termine una magnifica stagione nella quale ha colto il suo primo successo ATP sull’erba di Stoccarda superando Matteo Berrettini. Numerosi dunque gli incroci con i tennisti italiani, quello odierno sarà un vero e proprio confronto diretto in ottica ranking tra il numero 16 ed il numero 17 ATP.

La prima semifinale dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti ed il britannico Jack Draper sarà il secondo match sul Campo Centrale dopo il doppio tra Erler/Miedler ed Heliovaara/Patten, ed inizierà in ogni caso non prima delle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!