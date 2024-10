Sport in tv oggi (sabato 12 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 12 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner affronterà Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Riflettori puntati sul Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione di ciclismo. A Barcellona inizierà la America’s Cup: Team New Zealand e INEOS Britannia sono pronte per contendersi il trofeo sportivo più antico del mondo.

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con il GP di Estoril per la Superbike. In serata Beterbiev e Bivol si contenderanno il Mondiale dei pesi mediomassimi, poi la consueta abbuffata con i vari campionati nazionali di volley, basket, rugby, pallamano, pallanuoto e il menu di calcio con Nations League e Serie C.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 12 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 12 ottobre

07.00 JUDO – Grand Slam ad Abu Dhabi (diretta streaming su Judo Tv; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Francia, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

08.00 SNOOKER – Wuhan Open, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.00 CANOA SPRINT – Supercup ad Hangzhou (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Arctic Open (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 SUPERBIKE – GP Estoril, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia) – Ancona-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Machac (ore 10.30)

10.30 TENNIS – WTA 1000 Wuhan, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv)

10.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia) – Lazio-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

11.20 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia) – Trieste-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

10.40 CICLISMO – Giro di Lombardia (diretta tv su Eurosport 2; diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play)

12.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia) – Brizz Nuoto-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 SUPERBIKE – GP Estoril, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 SURF – Surf World League Challenger Series a Saquarema (diretta streaming su Discovery+)

14.00 RUGBY FEMMINILE (WXV 2) – Sudafrica-Italia (diretta streaming su RugbyPassTv)

14.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Olympic Roma-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

14.05 CICLISMO FEMMINILE – Simac Ladies Tour, quinta tappa: Doetinchem-Doetinchem (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 16.00)

14.10 VELA – America’s Cup, Team New Zealand vs INEOS Britannia: gara-1 e gara-2 (diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno dopo la conclusione delle semifinali del Masters 1000 di Shanghai, Sky Sport America’s Cup; diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW, canale YouTube America’s Cup)

15.00 SUPERBIKE – GP Estoril, gara-1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Tre partite: Pro Recco-De Akker, Roma-Ortigia, Telimar-Astra Nuoto Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Black Desert Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 23.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 23.00)

15.00 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Triestina (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Torres (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Crotone (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Nations League, Lega C) – Lituania-Kosovo (diretta streaming su UEFA Tv)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.15 SCACCHI – Global Chess League, ultima giornata (diretta streaming su DAZN)

15.30 RUGBY (Serie A Elite) – Quattro partite: Colorno-Mogliano, Emilia-Lazio, Rovigo-Vicenza, Viadana-Fiamme Oro (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Sharks (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 RUGBY (Serie A Elite) – Padova-Rugby Lyons (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.15 CICLOCROSS – Exact Cross a Beringen, gara femminile (diretta streaming su Discovery+)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 CICLOCROSS – Exact Cross a Beringen, gara maschile (diretta streaming su Discovery+)

17.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Padova (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Lecco (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Perugia-Virtus Entella (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Altamura (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLAMANO (Serie A) – Casalgrande Padana-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 BOXE – Riunione a Riyadh, main event: Beterbiev vs Bivol, Mondiale mediomassimi (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie C) – Como-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Nations League, Lega A) – Croazia-Scozia (diretta streaming su UEFA Tv)

18.00 CALCIO (Nations League, Lega C) – Bulgaria-Lussemburgo (diretta streaming su UEFA Tv)

18.00 BASKET (Serie A) – Venezia-Virtus Bologna (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Modena-Perugia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Posillipo Florentia (diretta streaming su Waterpolo Channel)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Bolzano-Camerano, Cingoli-Sassari, Secchia Rubiera-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia) – Rapallo-Ancona (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia) – Plebiscito Padova-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cassano-Merano, Pressano-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Sassari-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mezzocorona-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Fasano-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 BASKET (Serie A) – Derthona-Trieste (diretta streaming su DAZN)

19.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia) – Ekipe Orizzonte Catania-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia) – Roma-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Treviso (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Grottazzolina-Verona (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega A) – Tre partite: Polonia-Portogallo, Serbia-Svizzera, Spagna-Danimarca (diretta streaming su UEFA Tv)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega C) – Due partite: Bielorussia-Irlanda del Nord, Cipro-Romania (diretta streaming su UEFA Tv)