LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Bulega cerca la rimonta in classifica

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo sabato del Gran Premio dell’Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2024. Sul tracciato portoghese andrà in scena una giornata di estrema importanza pensando alla lotta per il titolo.

A due soli appuntamenti dalla conclusione del campionato, la graduatoria generale vede saldamente al comando Toprak Razgatlioglu con 414 punti contro i 375 di Nicolò Bulega. Un margine, quindi, di appena 39 lunghezze che saranno rimesse in palio sin da oggi. Terza posizione per Alvaro Bautista con 333 punti, mentre è quarto Danilo Petrucci con 277, quinto Alex Lowes con 264.

Il sabato dell’Estoril prenderà il via alle ore ore 10.00 con la terza sessione di prove libere (20 minuti) che apriranno il programma. Alle ore 12.00 italiane si tornerà in pista alle ore 12.00 per la superpole che andrà a comporre la griglia di partenza in vista della gara che andrà in scena alle ore 15.00.

La giornata sul tracciato lusitano metterà in palio punti pesantissimi per la classifica. Bulega sfida Razgatlioglu. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della superbike. Buon divertimento!